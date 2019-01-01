Урок 5/5
Глаголы с предлогами
Глаголы с предложным дополнением в страдательном залоге
Глаголы с предложным дополнением в страдательном залоге
Ряд глаголов, употребляющихся только с предлогами в действительном залоге, сохраняют свои предлоги и в страдательном залоге. Если предлоги ставиться не будут, то глаголы либо сильно изменят свое значение, либо не будут вписываться в контекст предложения. У каждого глагола свой предлог, который просто нужно знать.
Вот список некоторых глаголов с предлогами:
|To arrive at
To look at/for/after/to/through
To send for
To insist on
To rely on
To talk of/about
To touch upon
We sent for the doctor an hour ago. (действительный залог)
Мы послали за доктором час назад.
The doctor was sent for an hour ago. (страдательный глагол)
За доктором послали час назад.
Также предлоги сохраняют и устойчивые фразовые сочетания:
|To make fun of somebody - высмеивать кого-то
To make use of something - что-то использовать
To pay attention to something - обращать внимание на что-то
To take care of somebody - заботиться о ком-то
They often make use of his car - Они часто пользуются его машиной.
His car is often made use of - Его машиной часто пользуются
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