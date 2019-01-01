Ряд глаголов, употребляющихся только с предлогами в действительном залоге, сохраняют свои предлоги и в страдательном залоге. Если предлоги ставиться не будут, то глаголы либо сильно изменят свое значение, либо не будут вписываться в контекст предложения. У каждого глагола свой предлог, который просто нужно знать.

Вот список некоторых глаголов с предлогами:

To arrive at

To look at/for/after/to/through

To send for

To insist on

To rely on

To talk of/about

To touch upon

We sent for the doctor an hour ago. (действительный залог)

Мы послали за доктором час назад. The doctor was sent for an hour ago. (страдательный глагол)

За доктором послали час назад.

Также предлоги сохраняют и устойчивые фразовые сочетания:

To make fun of somebody - высмеивать кого-то

To make use of something - что-то использовать

To pay attention to something - обращать внимание на что-то

To take care of somebody - заботиться о ком-то