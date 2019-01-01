Урок 6/8
Косвенная речь
Past Perfect. Reported Statements - Косвенная речь
Past Perfect. Reported Statements - Косвенная речь
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Form
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had + смысловой глагол + окончание -ed
Причастия прошедшего времени, образованные от правильных глаголов имеют окончание -ed. Существует также множество неправильных глаголов, форму причастия прошедшего времени которых можно посмотреть в соответствующих таблицах.
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Positive and negative
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Question
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Short answer
|"Had the play already started when you arrived?"
"Yes, it had."/"No, it hadn't."
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Use
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Past Perfect используется для обозначения какого-то действия в прошлом, которое произошло раньше какого-то другого совершенного в прошлом действия.
When I got home, John had already cleaned the house and cooked a meal.
Замечание
Обратите внимание на использование Past Perfect и Past Simple в следующих предложениях.
When I got home, John cooked a meal.
(First I got home, then John cooked.)
When I got home, John had cooked a meal.
(John cooked a meal before I got home.)
Правило состоит в том, что глагол как бы сдвигается на "одно время назад".
Present >> Past
"I love you" >> He said he loved me.
"I'm going out now" >> Ann said she was going out.
Present Perfect >> Past Perfect
"We've met before." >> She said they'd met before.
Past Simple >> Past Perfect
"We met in 1987." >> He said they'd met in 1987.
Will >> would
"I'll mend it for you." >> She said that she would mend it for me.
Can >> could
"I can swim." >> She said she could swim.
В вопросах с косвенной речью глагол также сдвигается на "одно время назад".
Present >> Past
"Do you like school?" >> He asked me if I liked school.
Present Perfect >> Past Perfect
"Have you met my wife?" >> He asked if I had met his wife.
Замечание
Порядок слов в косвенной речи в вопросительном предложении такой же как и в утвердительном. Здесь не используются вспомогательные глаголы do/does/did.
I am going home. He asked me where I was going.
She lives in Rome. I asked her where she lived.
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