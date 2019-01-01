Past Perfect

Form
Форма

 

had + смысловой глагол + окончание -ed

Причастия прошедшего времени, образованные от правильных глаголов имеют окончание -ed. Существует также множество неправильных глаголов, форму причастия прошедшего времени которых можно посмотреть в соответствующих таблицах.

Positive and negative
Утверждение и отрицание
I
He
She
It
We
You
They		 'd (had)
hadn't		 arrived before 10.00.

Question
Вопросы
Had I
he
she
it
we
you
they		 left?

Short answer
Краткие ответы

 "Had the play already started when you arrived?"
"Yes, it had."/"No, it hadn't."

Use
Употребление

Past Perfect используется для обозначения какого-то действия в прошлом, которое произошло раньше какого-то другого совершенного в прошлом действия.

When I got home, John had already cleaned the house and cooked a meal.

Замечание

Обратите внимание на использование Past Perfect и Past Simple в следующих предложениях.

When I got home, John cooked a meal.
(First I got home, then John cooked.)
When I got home, John had cooked a meal.
(John cooked a meal before I got home.)

Reported Statements
Косвенная речь

Правило состоит в том, что глагол как бы сдвигается на "одно время назад".

Present >> Past

"I love you" >> He said he loved me.
"I'm going out now" >> Ann said she was going out.

 

Present Perfect >> Past Perfect

"We've met before." >> She said they'd met before.

 

Past Simple >> Past Perfect

"We met in 1987." >> He said they'd met in 1987.

 

Will >> would

"I'll mend it for you." >> She said that she would mend it for me.

 

Can >> could

"I can swim." >> She said she could swim.

 

В вопросах с косвенной речью глагол также сдвигается на "одно время назад".

 

Present >> Past

"Do you like school?" >> He asked me if I liked school.

 

Present Perfect >> Past Perfect

"Have you met my wife?" >> He asked if I had met his wife.

 

Замечание

Порядок слов в косвенной речи в вопросительном предложении такой же как и в утвердительном. Здесь не используются вспомогательные глаголы do/does/did.

I am going home. He asked me where I was going.
She lives in Rome. I asked her where she lived.

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