Past Perfect

Form

Форма had + смысловой глагол + окончание -ed Причастия прошедшего времени, образованные от правильных глаголов имеют окончание -ed. Существует также множество неправильных глаголов, форму причастия прошедшего времени которых можно посмотреть в соответствующих таблицах. Positive and negative

Утверждение и отрицание I

He

She

It

We

You

They 'd (had)

hadn't arrived before 10.00. Question

Вопросы Had I

he

she

it

we

you

they left? Short answer

Краткие ответы "Had the play already started when you arrived?"

"Yes, it had."/"No, it hadn't." Use

Употребление Past Perfect используется для обозначения какого-то действия в прошлом, которое произошло раньше какого-то другого совершенного в прошлом действия. When I got home, John had already cleaned the house and cooked a meal.

Замечание

Обратите внимание на использование Past Perfect и Past Simple в следующих предложениях.

When I got home, John cooked a meal.

(First I got home, then John cooked.)

When I got home, John had cooked a meal.

(John cooked a meal before I got home.)

Reported Statements

Косвенная речь

Правило состоит в том, что глагол как бы сдвигается на "одно время назад".

Present >> Past

"I love you" >> He said he loved me.

"I'm going out now" >> Ann said she was going out.

Present Perfect >> Past Perfect

"We've met before." >> She said they'd met before.

Past Simple >> Past Perfect

"We met in 1987." >> He said they'd met in 1987.

Will >> would

"I'll mend it for you." >> She said that she would mend it for me.

Can >> could

"I can swim." >> She said she could swim.

В вопросах с косвенной речью глагол также сдвигается на "одно время назад".

Present >> Past

"Do you like school?" >> He asked me if I liked school.

Present Perfect >> Past Perfect

"Have you met my wife?" >> He asked if I had met his wife.

Замечание

Порядок слов в косвенной речи в вопросительном предложении такой же как и в утвердительном. Здесь не используются вспомогательные глаголы do/does/did.

I am going home. He asked me where I was going.

She lives in Rome. I asked her where she lived.