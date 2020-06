"Have you been to Egypt?"

"Yes, I have." / "No, I haven't."

"Has she ever written poetry?"

"Yes, she has." / "No, she hasn't."

Замечание.

Мы не можем использовать I've, they've, he's и т.д.

в кратких ответах.

Неправильно: "Yes, i've", "Yes, we've"

Правильно: "Yes, i have", "Yes, we have"