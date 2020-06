Глагол + инфинитив (V + to + V) They want to buy a new car.

I decided to go by taxi.

Глагол + ing-форма (V + V + ing) She enjoys playing tennis.

I like cooking , but I don't like washing up .

Глагол + инфинитив или ing-форма It began to rain/raining.

I started to learn/learning English two years ago.





Like doing & Would like to do

Структуры like doing и would like to do

Структура like doing (love doing) выражает общее чувство удовольствия от выполнения указанной деятельности.

I like reading. Мне нравится читать.

Структура would like to do (would love to do) выражает желание сделать что-либо в момент речи или в ближайшем будущем.

I would like to read. Мне бы хотелось почитать.

- Краткие ответы

Would you like to dance?

Yes, I would./ Yes, I'd love to.

Would you like to come for a walk?

Yes, I would./ No, thank you.

Примеч. Ответ No, I wouldn't обычно не используется, потому что считается невежливым.

Ниже приводится список наиболее устойчивых сочетаний.

Verb + ing like

love

enjoy

finish swimming

cooking Verb + ing или to + infinitive begin

continue

start raining / to rain

working / to work

Verb + to + infinitive agree

choose

decide

expect

forget

help

hope

manage

promise

refuse

try

want

would like

would love

would prefer to go

to work Замечание. Help может использоваться без частицы to: He helped do the shopping. Если have означает должествование,

то за ним следует to + infinitive. I have to go now. Good-bye. Обратите внимание на выражение

take + a + time + infinitive: It takes twenty minutes to get here. Used to означает повторяющиеся события в прошлом,

за ним следует infinitive. People used to think the earth was flat.

Verb + sb + to + infinitive advise

ask

encourage

expect

help

invite

tell

want somebody to go

to study

to come

Verb + sb infinitive

(нет частицы to) let

make somebody go

arrive Modal auxiliary verbs

(Модальные вспомогательные глаголы) can

could

shall

should

might

must

will

would go

arrive