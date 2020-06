При помощи этих конструкций сравнивается не степень силы качества объектов, а наличие у одного объекта схожего с другим качества. То есть сравниваемое качество, которое имеется у объекта, является понятием абсолютным, и у другого объекта оно либо есть, либо в недостаточной мере.

Также, при помощи этой конструкции можно сравнить (уподобить) качество объекта с другим объектом, подразумевая его типичное качество (свойство).

В утвердительных и вопросительных предложениях используется конструкция as … as; в отрицательных not so / as … as.

You are as stubborn as your father.

His face was as white as a sheet.

I am not so beautiful as my neighbour.