Есть другие способы сравнения качеств объектов, без использования специальных окончаний и наречий, описанных в предыдущих темах. Эти сравнения осуществляются через специальную лексическую конструкцию.

  1. При помощи этих конструкций сравнивается не степень силы качества объектов, а наличие у одного объекта схожего с другим качества. То есть сравниваемое качество, которое имеется у объекта, является понятием абсолютным, и у другого объекта оно либо есть, либо в недостаточной мере.

    Он такой же упрямый, как его отец.
    Я не такая красивая, как моя соседка.

    Также, при помощи этой конструкции можно сравнить (уподобить) качество объекта с другим объектом, подразумевая его типичное качество (свойство).

    Его лицо было белым, как простыня.

    В утвердительных и вопросительных предложениях используется конструкция as … as; в отрицательных not so / as … as.

    You are as stubborn as your father.
    His face was as white as a sheet.
    I am not so beautiful as my neighbour.

  2. Можно сравнивать не только свойства объектов, выраженные прилагательными, но и уподоблять приобретенные возможности/способности одного объекта с возможностями/способностями другого, для которого они являются естественными.

    Он плавает как рыба
    He swims like a fish.

    Примечание

    Если вместо like использовать as, то это будет переводиться не "как", а "в качестве".

    He worked like a slave. (Он работал, как раб, то есть очень много)
    He worked as a slave. (Он работал в качестве раба, то есть он был им).

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