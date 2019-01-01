Урок 6/9
Not so/as
Другие сравнительные конструкции
Другие сравнительные конструкции
Есть другие способы сравнения качеств объектов, без использования специальных окончаний и наречий, описанных в предыдущих темах. Эти сравнения осуществляются через специальную лексическую конструкцию.
При помощи этих конструкций сравнивается не степень силы качества объектов, а наличие у одного объекта схожего с другим качества. То есть сравниваемое качество, которое имеется у объекта, является понятием абсолютным, и у другого объекта оно либо есть, либо в недостаточной мере.
Он такой же упрямый, как его отец.
Я не такая красивая, как моя соседка.
Также, при помощи этой конструкции можно сравнить (уподобить) качество объекта с другим объектом, подразумевая его типичное качество (свойство).
Его лицо было белым, как простыня.
В утвердительных и вопросительных предложениях используется конструкция as … as; в отрицательных not so / as … as.
You are as stubborn as your father.
His face was as white as a sheet.
I am not so beautiful as my neighbour.
Можно сравнивать не только свойства объектов, выраженные прилагательными, но и уподоблять приобретенные возможности/способности одного объекта с возможностями/способностями другого, для которого они являются естественными.
Он плавает как рыба
He swims like a fish.
Примечание
Если вместо like использовать as, то это будет переводиться не "как", а "в качестве".
He worked like a slave. (Он работал, как раб, то есть очень много)
He worked as a slave. (Он работал в качестве раба, то есть он был им).
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