Наречие - часть речи, указывающая на признак действия или на обстоятельства, при которых происходит действие. Наречие относится к глаголу и отвечает на вопросы как? где? когда? происходит действие.

Наречие может также относиться и к прилагательному и к другому наречию.

He speaks loudly. Он говорит громко.

He is never late. Он никогда не опаздывает.

I do not know where you live. Я не знаю, где вы живёте.

She is a very good friend. Она - очень хороший друг.