Урок 7/9
The Adverb
Наречие. The Adverb
Наречие. The Adverb
Наречие - часть речи, указывающая на признак действия или на обстоятельства, при которых происходит действие. Наречие относится к глаголу и отвечает на вопросы как? где? когда? происходит действие.
Наречие может также относиться и к прилагательному и к другому наречию.
He speaks loudly. Он говорит громко.
He is never late. Он никогда не опаздывает.
I do not know where you live. Я не знаю, где вы живёте.
She is a very good friend. Она - очень хороший друг.
По значению наречия делятся на следующие группы.
Наречия образа действия: well - хорошо, badly - плохо, quickly - быстро и др.
Наречия времени: yesterday - вчера, today - сегодня, tomorrow - завтра, always - всегда, never - никогда, lately - недавно, then - тогда и др.
Наречия места: above - наверху, выше, below - внизу, outside - снаружи, inside - внутри, here - здесь, there - там и др.
Наречия меры и степени: very - очень, much - много, little - мало, too - слишком, nearly - почти и др.
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