Превосходная степень прилагательного наделяет объект наивысшей (самой большой) степенью качества в своем классе.

Этот дом самый большой в округе.
Это красивейшее место на земле.

Превосходные степени прилагательных образуются абсолютно по такому же принципу, что и сравнительные, отличаются только прибавляемые суффиксы и наречия.

Так как превосходная степень показывает, что объект самый-самый в своем классе, то перед прилагательным в превосходной степени практически всегда ставится определенный артикль the.

  1. Если у прилагательного один слог, то к нему прибавляется суффикс -est.

    Everest is the highest mountain in the world.
    Эверест - самая высокая гора в мире.

    Примечания:

    1. если прилагательное оканчивается на немое -e, то в сравнительной степени к нему прибавляется только -st.

      He is the bravest man that I know.
      Он самый храбрый человек, какого я знаю.

    2. если прилагательное оканчивается на согласную, которой предшествует одна гласная (закрытый слог), то конечная согласная, для сохранения краткости слога, удваивается.

      Blue whale is the biggest animal in the world.
      Голубой кит - самое большое животное в мире.

    1. у двусложных прилагательных, которые оканчиваются на -y (busy, pretty, healthy, hungry…), сравнительная степень также образуется через прибавление окончания -est, но буква -y "распадается" на ie. Соответственно к -ie прибавляется только -st.

      Helen is the prettiest student in our college.
      Елена - самая красивая девушка в нашем колледже.

    2. у двусложных прилагательных, которые оканчиваются на -er (clever) сравнительная степень, как правило, образовывается через прибавление окончания -est.

      He is the cleverest boy in class.
      Он самый умный мальчик в классе.

  3. прилагательные с особыми формами сравнительной степени, также имеют особую форму превосходной степени (good - the best; bad - the worst; little - the least; far - the farthest).

    This is the best day in my life.
    Это самый лучший день в моей жизни.

  4. Двусложные прилагательные не оканчивающиеся на -y или -er и многосложные прилагательные образовывают степени сравнения аналитическим способом путем прибавления наречия most с определенным артиклем the. Соответственно, никаких окончаний к этим прилагательным не прибавляется.

    It is the most beautiful part in the opera.
    Это самая красивая часть в опере.

    Обратите внимание, что most - это превосходная степень от наречий much / many.

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