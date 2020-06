Blue whale is the bigg est animal in the world. Голубой кит - самое большое животное в мире.

He is the brav est man that I know. Он самый храбрый человек, какого я знаю.

Everest is the high est mountain in the world. Эверест - самая высокая гора в мире.

He is the clever est boy in class. Он самый умный мальчик в классе.

Helen is the prett iest student in our college. Елена - самая красивая девушка в нашем колледже.

прилагательные с особыми формами сравнительной степени, также имеют особую форму превосходной степени (good - the best; bad - the worst; little - the least; far - the farthest).