Превосходная степень прилагательного наделяет объект наивысшей (самой большой) степенью качества в своем классе.

Этот дом самый большой в округе.

Это красивейшее место на земле.

Превосходные степени прилагательных образуются абсолютно по такому же принципу, что и сравнительные, отличаются только прибавляемые суффиксы и наречия.

Так как превосходная степень показывает, что объект самый-самый в своем классе, то перед прилагательным в превосходной степени практически всегда ставится определенный артикль the.