Наречия в английском языке характеризуют глаголы, прилагательные и другие наречия.

Они отвечают на вопрос «Как?» в подавляющем большинстве случаев.

Как образовать наречие от разных частей речи и есть ли необычные способы их образования?



Наречия образуются от прилагательных с помощью суффикса, также путём конверсии и сложения корней и нескольких слов.

He makes out documents as soon as possible. - Он оформляет документы так скоро, насколько возможно.

She sang beautifully. - Она пела красиво.

My wife is extremely nice. - Моя жена чрезвычайно милая.

Группы наречий

По способу образования есть 4 типа наречий.

Достаточно знать несколько частотных прилагательных и простых наречий, чтобы начать пользоваться однокоренными наречиями.

Основные типы образования наречий английского языка подскажут оптимальный вариант употребления.

Тип наречия Простое Сложное Производное Составное Способ образования Без добавления суффикса –ly путём конверсии. Путём сложения двух корней. Прибавлением суффикса –ly к прилагательному. Путём составления из слов (наречие + наречие или предлог)

Примеры well (хорошо)

where (где)

when (когда)

here (здесь)

how (сейчас)

soon (скоро)

after (после)

easy (легко)

late (поздно)

much (много)

little (мало, немного)

why (почему)

fast (быстро)

low (низко) everywhere (везде)

inside (внутри)

moreover (более того)

sometimes (иногда)

always (всегда)

already (уже)

somewhat (до некоторой степени) honestly (честно)

pleasantly (приятно)

Friendly (дружелюбно)

easily (легко)

suddenly (неожиданно, вдруг)

rarely (редко)

carefully (внимательно)

casually (случайно)

cheerfully (весело)

happily (счастливо)

slowly (медленно)

clumsily (неуклюже) at first (сначала)

as well as (так же как)

in vain (напрасно)

so far (до сих пор)

since that (с тех пор)

at once (немедленно)

by all means (во что бы то ни стало)

at least (по крайней мере)

Примечание:

1) Производные наречия, образованные от имён прилагательных с «l» на конце, имеют удвоенную «l».

Usual (обычный) – usually (обычно), occasional (случайный) – occasionally (время от времени).

2) Наречия, образованные от прилагательных на –y, меняют «y» на «i», и после неё прибавляют суффикс –ly.

Happy (счастливый) – happily (весело, счастливо), easy (лёгкий) – easily (легко).

3) Образованные от прилагательных на –ic наречия - оканчиваются на –ically.

Heroic (героический) – heroically (героически), realistic (реалистичный) – realistically (реалистично).

4) Прилагательные на –le, образуя наречие, меняют букву «e» на «y»: probable (возможный) – probably (возможно).

5) Исключения.

Наречия late, fast, hard, early образованы от прилагательных путём конверсии и остаются без изменений.

Наречие well не имеет единого корня с прилагательным good. Bad – это прилагательное.

Наречие badly значит «очень, плохо, крайне» и часто используется некорректно даже носителями, особенно в устной речи – отсюда и путаница.

Также в устной речи (Spoken English) носители употребляют упрощённый вариант наречий, совпадающие по форме с прилагательными:

cheap (дёшево), quick (быстро), slow (медленно), loud (громко) и другие.

Характеристика прилагательных, глаголов и других наречий с помощью наречий

На примере одного предложения легко понять, как наречия могут давать характеристику разным частям речи.

We understood the rules surprisingly well in spite of them to be very difficult. - Мы поняли правила на удивление хорошо, несмотря на то, что они были очень сложные.

Часть речи, к которой относится наречие Пример употребления Глагол understood well – поняли (как?) хорошо Прилагательное very difficult – очень (как, насколько?) сложные Наречие surprisingly well – на удивление (насколько?) хорошо

Особые случаи

Это случаи, предполагающие совпадения, исключения и необычные способы образования наречий.

Прилагательные совпадают по форме с наречиями. low (низкий, низко)

friendly (дружелюбный, дружелюбно)

daily (ежедневный, ежедневно)

early (ранний, рано)

fast (быстрый, быстро)

straight (прямой, прямо)

silly (глупый, глупо)

lonely (одинокий, одиноко)

fatherly (по-отечески)

far (далёкий, далеко) Как поступают носители? Подстановкой слова «way» превращают прилагательное в наречие.

He behaved in a silly way. - Он вёл себя глупо (глупым образом).

My uncle supports me in a fatherly way. - Мой дядя по-отечески поддерживает меня. Наречия, которые образованы от существительных присоединением суффикса –ly. part – partly (часть – частично)

light – lightly (свет – светло, легко) Определить часть речи легко поможет её роль в предложении. Обусловлено это местоположением: прилагательное всегда связано с существительным.

Наречия, которые образованы от причастий.

decided – decidedly (решённый – решительно) Главная задача: не путать причастие с глаголом прошедшего времени. Прибавлением суффикса –ward(s) образуется небольшое количество наречий. towards (к, по направлению к)

backwards (назад, в обратном направлении)

Данный суффикс имеет ограниченное количество слов. Поэтому достаточно знать это немногое количество и пользоваться ими.

Наречия, совпадающие по форме с вопросительными словами. why (почему)

where (где)

how (как)

when (когда) Употребляются в предложении в функции вопросительных слов.

When will you come home? - Когда ты придёшь домой?

Итоги

Итак, для словообразования наречий в английском языке существуют 4 основных способа их получения от других частей речи, а также несколько исключений для определённого количества наречий.

Так сложилось исторически в языке.

Чтобы понять основы и научиться словообразованию наречий, необходимо, в первую очередь, знать часто употребляемые прилагательные.