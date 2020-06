Примеры

well (хорошо)

where (где)

when (когда)

here (здесь)

how (сейчас)

soon (скоро)

after (после)

easy (легко)

late (поздно)

much (много)

little (мало, немного)

why (почему)

fast (быстро)

low (низко)

everywhere (везде)

inside (внутри)

moreover (более того)

sometimes (иногда)

always (всегда)

already (уже)

somewhat (до некоторой степени)

honestly (честно)

pleasantly (приятно)

Friendly (дружелюбно)

easily (легко)

suddenly (неожиданно, вдруг)

rarely (редко)

carefully (внимательно)

casually (случайно)

cheerfully (весело)

happily (счастливо)

slowly (медленно)

clumsily (неуклюже)

at first (сначала)

as well as (так же как)

in vain (напрасно)

so far (до сих пор)

since that (с тех пор)

at once (немедленно)

by all means (во что бы то ни стало)

at least (по крайней мере)