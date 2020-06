При образовании сравнительной и превосходной степеней 1. односложного прилагательного, оканчивающегося на -e, добавляется -r, -st: nice - nicer - nicest; 2. иного односложного прилагательного добавляется -er, -est: old - older - oldest; 3. односложного прилагательного, оканчивающегося на одну гласную + одну согласную, последняя согласная удваивается и добавляется -er, -est: fat - fatter -fattest (но если последняя согласная - w, то она не удваивается: low - lower -lowest); 4. двусложного прилагательного, оканчивающегося на -y, буква y меняется на i и добавляется -er, -est: easy - easier - easiest; 5. иного двусложного прилагательного перед ним ставится more (сравнительная степень) и most (превосходная степень): boring - more boring - most boring 6. более длинного прилагательного перед ним ставится more (сравнительная степень) и most (превосходная степень): intelligent - more intelligent - most intelligent. Следует запомнить исключения:

good - better - best

bad - worse - worst

far - farther/further (сравнительная степень) - farthest/furthest (превосходная степень)

Следует отметить, что если для описания существительного используется прилагательное в превосходной степени, то обычно используется артикль the:

He is the tallest person in his family. — Он самый высокий в семье.

В предложениях типа "самый высокий/самый старший … в семье/в команде/в классе", т.е. когда мы говорим о группах людей, причем эти группы выражены существительным единственного числа (в семье/в группе/в команде и т.д.) обычно употребляется предлог in

Mike is the fastest runner in the team. — Майк — самый быстрый бегун в команде.

Mark is the most intelligent person in his class. — Марк — самый умный в своем классе.

Предлог in также употребляется в предложениях c названиями мест (например, Russia — Россия):

This is the best football team in Russia. — Это лучшая футбольная команда России.

London is the biggest city in Britain. — Лондон — самый большой город (в) Англии.

В большинстве других случаев после существительных в превосходной степени используется предлог of: