The Past Continuous Tense (прошедшее длительное / продолженное время) представляет собой The Present Continuous Tense, но в прошлом. Длительные времена присутствуют еще в нескольких временных группах. Прошедшее длительное и Настоящее длительное времена не только выражают схожие действия, но и имеют практически идентичные формулы образования утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений и порядок слов.

Данное время образуется при помощи прошедшей формы глагола-связки to be (was / were) и глагола в форме инфинитива с окончания ing.

1 2 3 4 5 I was watching the whole evening yesterday She He It raining hard in the morning We were playing football all day long You They

Особенность The Past Continuous Tense: часто при его употреблении в одном и том же предложении используется The Past Simple Tense. Такой симбиоз необходим для выражения некоторых действий.

The Past Continuous Tense может выражать следующие действия:

Действие, которое происходило в определенный момент в прошлом. Так как этот момент все-таки выражен длительным временем, то можно указать и период. From six to seven I was cooking dinner. Одно и то же действие можно выразить как через Past Continuous, так и через Past Simple. Это зависит от того, хотите ли вы подчеркнуть длительность действия или нет. Обычно, когда существует такой выбор, выбор длительного времени акцентирует больше внимания на совершаемом действии. Что делал вчера вечером? - I played cards (больше как факт) или I was playing cards (заострение внимания). Действие, на фоне которого произошло другое действие, которое обязательно должно быть выражено Past Simple. Past Simple обычно вставляется в предложение при помощи союзов when и and. He was walking home (фоновое действие) when somebody called his name.

She was reading a book and suddenly came across an interesting phrase. Действия, занимающего некоторый период времени в прошлом. He told me that he was working at his diploma. Негативная оценочная характеристика постоянных действий или поведения человека в эмоционально окрашенной речи. В подобных предложениях обычно используются такие наречия частотности, как always, constantly, all the time. He was always lying on the sofa and doing nothing.

His parents were quarrelling all the time. Для выражения двух параллельных действий, происходящих в определенный момент в прошлом. Ни одно из параллельных действий предложения не является фоновым для остальных. The boy was reading, and the girl was playing the piano. В настоящем длительном времени есть глаголы (look, feel, understand и др.), которые обычно не имеют длительной формы. То же правило к этим глаголам применяется в прошедшем длительном времени. Для выражения сильных эмоций или для подчеркивания важности действия эти глаголы могут иметь длительную форму. He couldn't believe in what he was seeing and hearing.

Во всех типах длительного времени возможно использовать несколько смысловых глаголов с одним глаголом связкой при одном подлежащем

She was driving her car and talking on the phone.