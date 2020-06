события в прошлом, наступавшие друг за другом:

John got up early, washed, and did his morning exercises.

Джон встал рано, умылсяи сделал зарядку.

условия, на фоне которых совершается действие:

When I got up yesterday, it was raining and the wind was blowing.

Когда я вчера встал, шел дождь и дулветер.