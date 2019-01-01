Настоящее простое (неопределенное) The Present Simple Tense и настоящее длительное (продолженное)время The Present Continuous Tense могут выражать достаточно большой спектр действий. Ниже показано различие в употреблении этих времен. Подробнее смотрите в уроках уровня Elementary.

Сравнение употребления Present Simple и Present Continuous

Present Simple (настоящее простое время) выражает Present Continuous (настоящее длительное время) выражает действие, происходящее регулярно, постоянно, периодически, часто, иногда: действие, происходящее в момент речи: I usually have breakfast at 8 o'clock. - Я обычно завтракаю в 8 часов. It's 8:00. I'm having breakfast. - Сейчас 8:00. Я завтракаю (в данный момент). I cook twice a week. - Я готовлю два раза в неделю. I'm cooking dinner. - Я готовлю обед (сейчас, когда я это говорю). постоянные состояния / факты, которые всегда верны: действие, которое носит временный характер / действие, происходящее в течение настоящего (ограниченного) периода времени: The sun rises in the east. - Солнце встает на востоке. The sun is shining today. - Сегодня светит солнце. We live in the centre of Moscow. - Мы живем в центре Москвы. What hotel are you staying at? - В какой гостинице Вы живете (остановились)? I never read any poetry. - Я никогда не читаю стихи. I'm reading "The Client" by John Grisham. - Я читаю "Клиент" Джона Гришэма. (на этой неделе, последние дни - не обязательно именно в момент речи)

Глаголы do и make переводятся как "делать". Особенность употребления этих глаголов - каждый из них употребляется только в комбинации с определенными "своими" словами. Эти словосочетания нужно просто выучить и знать. Есть небольшая подсказка, как интуитивно употребить нужное "делать". У каждого есть свои оттенки значения.

У глагола make дополнительное значение - "создавать". Достаточно вспомнить, что maker переводится, как "Творец, Cоздатель". Речь идет не столько о выполнении действия, сколько о создании качественно новой формации.

Глагол do подразумевает просто выполнение какой-либо работы, без привлечения творческого элемента.

Но будьте внимательны. Иногда такая логика не действует:

We do business. (Хотя business - занятие творческое).

Фразы с do/make достаточно часто используются в речи. Приводим некоторые случаи употребления глаголов do и make.