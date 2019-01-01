Урок 1/4
Повторение The Present Simple
Повторение The Present Simple и The Present Continuous Tense. Различие глаголов DO и Make
Повторение The Present Simple и The Present Continuous Tense. Различие глаголов DO и Make
Настоящее простое (неопределенное) The Present Simple Tense и настоящее длительное (продолженное)время The Present Continuous Tense могут выражать достаточно большой спектр действий. Ниже показано различие в употреблении этих времен. Подробнее смотрите в уроках уровня Elementary.
|Present Simple (настоящее простое время) выражает
|Present Continuous (настоящее длительное время) выражает
|действие, происходящее регулярно, постоянно, периодически, часто, иногда:
|действие, происходящее в момент речи:
|I usually have breakfast at 8 o'clock. - Я обычно завтракаю в 8 часов.
|It's 8:00. I'm having breakfast. - Сейчас 8:00. Я завтракаю (в данный момент).
|I cook twice a week. - Я готовлю два раза в неделю.
|I'm cooking dinner. - Я готовлю обед (сейчас, когда я это говорю).
|постоянные состояния / факты, которые всегда верны:
|действие, которое носит временный характер / действие, происходящее в течение настоящего (ограниченного) периода времени:
|The sun rises in the east. - Солнце встает на востоке.
|The sun is shining today. - Сегодня светит солнце.
|We live in the centre of Moscow. - Мы живем в центре Москвы.
|What hotel are you staying at? - В какой гостинице Вы живете (остановились)?
|I never read any poetry. - Я никогда не читаю стихи.
|I'm reading "The Client" by John Grisham. - Я читаю "Клиент" Джона Гришэма. (на этой неделе, последние дни - не обязательно именно в момент речи)
Глаголы do и make переводятся как "делать". Особенность употребления этих глаголов - каждый из них употребляется только в комбинации с определенными "своими" словами. Эти словосочетания нужно просто выучить и знать. Есть небольшая подсказка, как интуитивно употребить нужное "делать". У каждого есть свои оттенки значения.
У глагола make дополнительное значение - "создавать". Достаточно вспомнить, что maker переводится, как "Творец, Cоздатель". Речь идет не столько о выполнении действия, сколько о создании качественно новой формации.
Глагол do подразумевает просто выполнение какой-либо работы, без привлечения творческого элемента.
Но будьте внимательны. Иногда такая логика не действует:
We do business. (Хотя business - занятие творческое).
Фразы с do/make достаточно часто используются в речи. Приводим некоторые случаи употребления глаголов do и make.
|make
|do
|mistake
|(home) work
|coffee
|business
|money
|exercise
|noise
|shopping
|bed
|favour
Комментарии (0)
Чтобы оставить свой комментарий пройдите авторизацию на сайте!