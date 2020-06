Для обозначения небольшой степени превосходства используются следующие наречия: a bit, a little, slightly, a little bit

The trip will take us a little bit longer because of the rain.

Из-за дождя путешествие займет у нас немного больше времени.

Mike was slightly more nervous than usual.

Майк нервничал немного больше обычного.