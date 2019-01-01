Как и в русском языке, в английском существует потребность не просто сказать, что один объект обладает большей степенью качества, чем другой, но и как-то "измерить" степень качества.

Эта вечеринка немного веселее, чем прошлая.

Ты гораздо более интересный собеседник, чем твой брат.

Чтобы "повлиять" на степень сравнения, необходимо непосредственно перед прилагательным в сравнительной степени поставить определенное наречие.