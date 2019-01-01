Урок 4/9
Far и a lot
Способы выражения силы степени сравнения
Способы выражения силы степени сравнения
Как и в русском языке, в английском существует потребность не просто сказать, что один объект обладает большей степенью качества, чем другой, но и как-то "измерить" степень качества.
Эта вечеринка немного веселее, чем прошлая.
Ты гораздо более интересный собеседник, чем твой брат.
Чтобы "повлиять" на степень сравнения, необходимо непосредственно перед прилагательным в сравнительной степени поставить определенное наречие.
Для выражения крайней степени превосходства (гораздо более) обычно используется наречие much (не many).
It is much hotter today than yesterday.
Сегодня гораздо жарче, чем вчера.
The situation is much more complicated, than we expected.
Ситуация гораздо более сложная, чем мы ожидали.
Разговорными заменителями much являются far и a lot.
In this shop products are a lot cheaper.
В этом магазине продукты гораздо более дешевые.
The journey is far more exciting than you described.
Это путешествие гораздо более волнующее, чем ты описывал.
Для обозначения небольшой степени превосходства используются следующие наречия: a bit, a little, slightly, a little bit
The trip will take us a little bit longer because of the rain.
Из-за дождя путешествие займет у нас немного больше времени.
Mike was slightly more nervous than usual.
Майк нервничал немного больше обычного.
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