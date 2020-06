Модальный глагол should используется, как правило, для дачи советов. Советов ненавязчивых, дружеских. При помощи should можно выразить свое мнение относительно правильности, целесообразности происходящего.

You should really quit smoking.

Вы бы на самом деле бросили курить.

Так как данный глагол should все-таки выражает долженствование, то с его помощью можно выразить и приказ, но в виде настойчивого пожелания. Should обычно переводиться как "следует": Вам следует подумать.

Should может переводиться как "должен", но это долженствование гораздо мягче, чем в must.

You should send this fax as soon as possible.

Вы должны (вам следует) отправить этот факс как можно скорее.

Should является самодостаточным модальным глаголом и не нуждается во вспомогательных глаголах при образовании отрицательных и вопросительных предложений.

Этот глагол не склоняется по лицам и числам и имеет значения настоящего, будущего и прошедшего времени. Например, если перед Should идет смысловой глагол в прошедшем времени, то should автоматически соотносится с действием в прошлом.

We should leave tomorrow.

He said that we should leave. (Прошедшее время)

Как видно из приведенных выше примеров, после should смысловой глагол употребляется в форме инфинитива без частицы to.

Отличие should от must и have to помимо "мягкости" первого состоит еще в том, что совет или пожелание, выраженное Should, не создает ощущение обязательного выполнения. То есть если вам "следует" что-то делать, это не значит, что вы "обязательно должны" это сделать.

Утвердительное предложение

1 2 3 4 5 I should forget about it We You They She find a good job He It worry you

Отрицательное предложение образуется путем прибавления отрицательной частицы not к Should. Очень часто используется краткая отрицательная форма - shouldn't.

1 2 3 4 5 Полная форма Краткая форма I should not shouldn't stay here any longer We You They She hide the truth He It worry you

Примечание

Если в предложении употребляется отрицательное наречие или местоимение, например never, то частица not в данном предложении не употребляется. При одном глаголе может быть только одно отрицание.

We should never forget about it.

Общий вопрос

1 2 3 4 5 6 Should I help you with work? we you they she enter the University? he

Краткие ответы на общий вопрос:

Should we start from here? - Yes, we should/ No, we shouldn't.

Специальные вопросы

1 2 3 4 5 Where should I go? What we do? How many days they spend there?

Вопрос к подлежащему