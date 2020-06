У модального глагола have to есть более разговорный аналог - have got to. Смыслового различия между этими двумя вариантами нет, они оба переводятся, как "должен". Have to - более книжный, официальный вариант; have got to, как правило, употребляется только в разговорной устной и письменной речи.

Важно: Если Have To может использоваться во всех временах, то Have Got To употребляется только в Present Simple, но может иметь значение будущего времени:

I have got to take my kids from school tomorrow.

Утвердительные предложения

1 2 3 4 5 6 I have got to tell you something important We You They She has got to look after the children He

Отрицательные предложения

1 2 3 4 I have not got to shop for food We You They She has not got to pay for college He

Примечание

Have got to, как правило, почти не употребляется в отрицательной форме; вместо него употребляется have to.

Общие вопросы

1 2 3 4 5 6 Have I got to stay after classes? we you they Has she prepare a report? he

Обратите внимание, что краткие ответы на общие вопросы "идут" непосредственно через форму глагола have, без вспомогательного глагола.

Have got to stay after classes? - Yes, you have/ No, you haven't.

Has she got to prepare a report? - Yes, she has/ No, she hasn't.

Специальные вопросы

1 2 3 4 5 6 What have we got to do now? When has she got to leave?

Вопросы к подлежащему

1 2 3 4 5 6 Who has got to meet our guests? What happen to us in future?

Примечание

Have got to достаточно редко употребляется в вопросительных предложениях; вместо него употребляется have to.

В разговорной английской речи можно часто услышать непонятную форму got to, которая, на первый взгляд, совсем не "вписывается" в грамматический контекст предложения. Но если немного проанализировать такое предложение, то можно догадаться, что фраза got to переводиться как "должен". Это сленговый вариант разговорного have got to, который употребляется только в утвердительных предложениях. Стоит отметить, что в большинстве сленговых выражений грамматика игнорируется.