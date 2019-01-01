У модального глагола have to есть более разговорный аналог - have got to. Смыслового различия между этими двумя вариантами нет, они оба переводятся, как "должен". Have to - более книжный, официальный вариант; have got to, как правило, употребляется только в разговорной устной и письменной речи.

Важно: Если Have To может использоваться во всех временах, то Have Got To употребляется только в Present Simple, но может иметь значение будущего времени:

I have got to take my kids from school tomorrow.

Утвердительные предложения

1 2 3 4 5 6
I have got to tell you something important
We
You
They
She has got to look after the children    
He

Отрицательные предложения

1 2 3 4
I have not got to shop for food
We
You
They
She has not got to pay for college
He

Примечание

Have got to, как правило, почти не употребляется в отрицательной форме; вместо него употребляется have to.

Общие вопросы

1 2 3 4 5 6
Have I got to stay after classes?
we
you
they
Has she prepare a report?    
he

Обратите внимание, что краткие ответы на общие вопросы "идут" непосредственно через форму глагола have, без вспомогательного глагола.

Have got to stay after classes? - Yes, you have/ No, you haven't.
Has she got to prepare a report? - Yes, she has/ No, she hasn't.

Специальные вопросы

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What have we got to do now?
When has she got to leave?  

Вопросы к подлежащему

1 2 3 4 5 6
Who has got to meet our guests?  
What happen to us in future?

Примечание

Have got to достаточно редко употребляется в вопросительных предложениях; вместо него употребляется have to.

В разговорной английской речи можно часто услышать непонятную форму got to, которая, на первый взгляд, совсем не "вписывается" в грамматический контекст предложения. Но если немного проанализировать такое предложение, то можно догадаться, что фраза got to переводиться как "должен". Это сленговый вариант разговорного have got to, который употребляется только в утвердительных предложениях. Стоит отметить, что в большинстве сленговых выражений грамматика игнорируется.

I got to go right now.
Мне надо идти прямо сейчас.

My mother got to work a lot.
Моей маме приходиться много работать.

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