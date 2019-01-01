Урок 3/6
Have got to
Разговорный вариант модального глагола have to
Разговорный вариант модального глагола have to
У модального глагола have to есть более разговорный аналог - have got to. Смыслового различия между этими двумя вариантами нет, они оба переводятся, как "должен". Have to - более книжный, официальный вариант; have got to, как правило, употребляется только в разговорной устной и письменной речи.
Важно: Если Have To может использоваться во всех временах, то Have Got To употребляется только в Present Simple, но может иметь значение будущего времени:
I have got to take my kids from school tomorrow.
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|I
|have got to
|tell
|you
|something
|important
|We
|You
|They
|She
|has got to
|look after
|the children
|He
|1
|2
|3
|4
|I
|have not got to
|shop
|for food
|We
|You
|They
|She
|has not got to
|pay
|for college
|He
Примечание
Have got to, как правило, почти не употребляется в отрицательной форме; вместо него употребляется have to.
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|Have
|I
|got to
|stay
|after
|classes?
|we
|you
|they
|Has
|she
|prepare
|a report?
|he
Обратите внимание, что краткие ответы на общие вопросы "идут" непосредственно через форму глагола have, без вспомогательного глагола.
Have got to stay after classes? - Yes, you have/ No, you haven't.
Has she got to prepare a report? - Yes, she has/ No, she hasn't.
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|What
|have
|we
|got to
|do
|now?
|When
|has
|she
|got to
|leave?
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|Who
|has got to
|meet
|our
|guests?
|What
|happen
|to
|us
|in future?
Примечание
Have got to достаточно редко употребляется в вопросительных предложениях; вместо него употребляется have to.
В разговорной английской речи можно часто услышать непонятную форму got to, которая, на первый взгляд, совсем не "вписывается" в грамматический контекст предложения. Но если немного проанализировать такое предложение, то можно догадаться, что фраза got to переводиться как "должен". Это сленговый вариант разговорного have got to, который употребляется только в утвердительных предложениях. Стоит отметить, что в большинстве сленговых выражений грамматика игнорируется.
I got to go right now.
Мне надо идти прямо сейчас.
My mother got to work a lot.
Моей маме приходиться много работать.
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