Прежде всего, функция прилагательного – определение свойств, качеств, признаков, характеристик предмета/объекта/лица.

Но некоторые суффиксы и префиксы придают словам дополнительный смысл, например, "отсутствие какого-либо признака" (суффикс -less, приставки un, in, dis, im, il, ir, non), "принадлежность" (суффиксы -ese / -ian, -ern),

суффикс -ful имеет значение "полный (чего-либо)", приставка post имеет значение "после", приставка inter имеет значение "между, взаимно" и т.д.

Суффиксы

-y, -ish, -al, -ary, - able (-ible), -ive (-sive), -ant (-ent), -ed, -ous, -ful и -ing (= наличие определённых свойств, качеств)

-y – lucky (удачливый), rainy (дождливый), cloudy (облачный), healthy (здоровый)

-ish – sheepish (застенчивый), foolish (глупый), Danish (датский), English (английский), Polish (польский), Scottish (шотландский), также означает качество в незначительной степени: reddish (красноватый), longish (длинноватый)

-al – colonial (колониальный), industrial (промышленный), personal (персональный)

-ary – customary (обычный), honorary (почётный), legendary (легендарный)

-able / -ible (= возможность выполнения действия, свойство) – readable (читабельный), breakable (бьющийся; хрупкий), valuable (ценный), accessible (доступный)

-ive / -sive – active (активный), talkative (болтливый), impressive (впечатляющий), massive (массивный; тяжёлый)

-ant – arrogant (надменный), ignorant (безграмотный), significant (значительный)

-ent – dependent (зависимый), transparent (прозрачный), different (разный)

-ed – educated (образованный), developed (развитый), interested (заинтересованный)

-ous – nervous (нервный), courageous (смелый), poisonous (ядовитый)

-ful – helpful (готовый помочь), wonderful (удивительный), colourful (красочный), joyful (радостный), truthful (правдивый), peaceful (мирный), painful (болезненный), gainful (прибыльный), successful (успешный)

-ing – dancing (танцующий), surprising (удивительный), shocking (шокирующий), amazing (изумительный)

-ic (= принадлежность к чему-либо) – symbolic (символический), titanic (титанический), classic (классический), idiotic (идиотический), acrobatic (акробатический)

-less (= отсутствие чего-либо) – useless (бесполезный), colourless (бесцветный), leakless (непроницаемый, не имеющий течи), beakless (бесклювый), peakless (безверхий; безвершинный), weedless (свободный от сорняков; незасорённый), cordless (безшнурный; беспроводной)

–ese / -ian (= территориальная или национальная принадлежность) – Portuguese (португальский), Russian (русский), American (американский), Mexican (мексиканский)

-ern (= указание стороны света) – northern (северный), southern (южный), eastern (восточный), western (западный)

–proof (= имеет значение "защищённый (от), безопасный") – waterproof (водостойкий), weatherproof (устойчивый к атмосферным явлениям), airproof (герметичный)

-like (= иммеет значение "похожий на что-либо или кого-либо") - childlike (по-детски невинный), woollike (шерстеподобный), wavelike (волнообразный, волнистый)

–ward (= имеет значение направления движения) – backward (обратный), southward (южный), northward (северный)

Префиксы (приставки)

Приставки un, in, dis, im, il, ir, non (= отсутствие чего-либо)

un – unknown (неизвестный), unofficial (неофициальный)), unpopular (непопулярный)

in – indirect (непрямой), incomplete (неполный)

dis – disproportional (непропорциональный), discouraging (обескураживающий), disconnecting (разъединяющий)

im – impossible (невозможный), imperfect (несовершенный), immortal (бессмертный), immaterial (нематериальный)

il – illogical (нелогичный), illimitable (неограниченный)

ir – irregular (нерегулярный), irreversible (необратимый), irrational (нерациональный)

non – non-ferrous (неметаллический), non-gevernmental (неправительственный)

post (= имеет значение "после") – post-war (послевоенный), post-operational (послеоперационный)

inter (= имеет значение "между, взаимно") – interdependent (взаимозависимые), interchangeable (взаимозаменяемые), international (международный), interacademic (межакадемический, межвузовский)