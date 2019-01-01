Урок 3/9
Сравнительная степень прилагательных и наречий в английском
Сравнительная степень прилагательных / наречий
Сравнительная степень прилагательных / наречий
В английском языке существует три сравнительных степени прилагательных: положительная, сравнительная и превосходная. Наречия также образовывают степени сравнения по тем же правилам, что и прилагательные.
Положительная степень - это прилагательное в его обычном "спокойном" состоянии:
I have a big dog.
У меня большая собака.
Сравнительная степень прилагательных используется для сравнения уровня качества свойства объекта. Сравнение происходит как в положительную, так и в отрицательную сторону. Под отрицательной стороной подразумевается не столько смысловая нагрузка прилагательного, например: Яблоки на рынке дешевле, чем в магазинах. Имеется в виду наличие перед прилагательным наречия "менее".
Моя машина дороже чем твоя.
Этот фильм менее динамичный, чем тот.
В русских примерах сравнительной степени специально были даны два способа ее выражения:
Но, если в русском языке наречия "более" можно перевести в синтетическое окончание: более красивый - красивее, то в английском языке окончания прибавляются к одним прилагательным, а наречия к другим.
Выбор способа образования степени зависит от количества слогов в прилагательном. В обоих случаях в предложениях со сравнительной степенью используется частица Than (чем).
Если у прилагательного один слог, то к нему прибавляется суффикс -er.
The Moscow river is shorter than the Volga.
Москва-река короче, чем Волга.
Примечания
если прилагательное оканчивается на немое -e, то в сравнительной степени к нему прибавляется только одно -r.
Volvo is safer than Lada.
Вольво безопаснее Лады.
если прилагательное оканчивается на согласную, которой предшествует одна гласная (закрытый слог), то конечная согласная, для сохранения краткости слога, удваивается.
Today it is hotter than yesterday.
Сегодня жарче, чем вчера.
у двусложных прилагательных, которые оканчиваются на -y (busy, pretty, healthy, hungry…), сравнительная степень также образуется через прибавление окончания -er, но буква -y "распадается" на ie. Соответственно к -ie прибавляется только -r.
His girlfriend is prettier than mine. - Его девушка красивее моей.
у двусложных прилагательных, которые оканчиваются на -er (clever) сравнительная степень, как правило, образовывается через прибавление окончания -er.
My dog is cleverer than your children.
Некоторые прилагательные вследствие исторических причин имеют особые формы степеней сравнения: good-better; bad-worse; little-less; far-farther.
The situation is getting worse every day.
Ситуация ухудшается с каждым днем.
Двусложные прилагательные не оканчивающиеся на -y или -er и многосложные прилагательные образовывают степени сравнения аналитическим способом путем прибавления наречия more (более) и less (менее). Соответственно, никаких окончаний к этим прилагательным не прибавляется.
His lectures are more interesting than her lectures.
Обратите внимание, что more - это сравнительная степень от наречий much / many; а less - это сравнительная степень от little.
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