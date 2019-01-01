В английском языке существует три сравнительных степени прилагательных: положительная, сравнительная и превосходная. Наречия также образовывают степени сравнения по тем же правилам, что и прилагательные.

Положительная степень - это прилагательное в его обычном "спокойном" состоянии:

I have a big dog.

У меня большая собака.

Сравнительная степень прилагательных используется для сравнения уровня качества свойства объекта. Сравнение происходит как в положительную, так и в отрицательную сторону. Под отрицательной стороной подразумевается не столько смысловая нагрузка прилагательного, например: Яблоки на рынке дешевле, чем в магазинах. Имеется в виду наличие перед прилагательным наречия "менее".

Моя машина дороже чем твоя.

Этот фильм менее динамичный, чем тот.

В русских примерах сравнительной степени специально были даны два способа ее выражения:

синтетический (при помощи окончания "дороже/дешевле"); аналитический при помощи наречий "более/менее".

Но, если в русском языке наречия "более" можно перевести в синтетическое окончание: более красивый - красивее, то в английском языке окончания прибавляются к одним прилагательным, а наречия к другим.

Выбор способа образования степени зависит от количества слогов в прилагательном. В обоих случаях в предложениях со сравнительной степенью используется частица Than (чем).