Today it is ho tter than yesterday. Сегодня жарче, чем вчера.

Volvo is saf er than Lada. Вольво безопаснее Лады.

The Moscow river is shorter than the Volga. Москва-река короче, чем Волга.

My dog is clever er than your children.

His girlfriend is prett ier than mine. - Его девушка красивее моей.

The situation is getting worse every day. Ситуация ухудшается с каждым днем.

Двусложные прилагательные не оканчивающиеся на -y или -er и многосложные прилагательные образовывают степени сравнения аналитическим способом путем прибавления наречия more (более) и less (менее). Соответственно, никаких окончаний к этим прилагательным не прибавляется.

His lectures are more interesting than her lectures.

Обратите внимание, что more - это сравнительная степень от наречий much / many; а less - это сравнительная степень от little.