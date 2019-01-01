Имя прилагательное — часть речи, обозначающая признак предмета.

fine weather — хорошая погода
English literature — английская литература

По значению прилагательные бывают качественные (large — большой, small — маленький, heavy — тяжёлый, brave — храбрый) и относительные (wooden — деревянный, central — центральный) и т.д.

Относительные прилагательные не имеют степеней сравнения и не сочетаются с наречием very — очень.

Качественные прилагательные имеют следующие степени сравнения: положительную, сравнительную и превосходную.

  1. Односложные (т.е. состоящие из одного слога) прилагательные образуют сравнительную степень при помощи суффикса -er, превосходную степень — при помощи суффикса -est.

    положительная степень сравнительная степень превосходная степень
    deep — глубокий
    hard — тяжёлый
    big — большой    		 deeper — глубже
    harder — тяжелее
    bigger — больше    		 the deepest — самый глубокий
    the hardest — самый тяжёлый
    the biggest — самый большой

    Некоторые двусложные прилагательные: а) имеющие ударение на втором слоге и б) оканчивающиеся на -y, -er, -ow, -le, образуют степени сравнения таким же образом.

    положительная степень сравнительная степень превосходная степень
    polite — вежливый
    sunny — солнечный
    shallow — мелкий
    simple — простой    		 politer — вежливее
    sunnier — более солнечный
    shallower — более мелкий
    simpler — проще    		 (the) politest — самый вежливый
    (the) sunniest — самый солнечный
    (the) shallowest — самый мелкий
    (the) simplest — простейший

  2. Большинство двусложных и многосложных прилагательных (т.е. состоящие из 3-х слогов и более) образуют сравнительную степень при помощи слов more — более и less — менее, а превосходную степень — при помощи слов most — наиболее, самый и least — наименее.

    положительная степень сравнительная степень превосходная степень
    interesting — интересный more interesting — более интересный
    less interesting — менее интересный    		 (the) most interesting — самый интересный
    (the) least interesting — наименее интересный

  3. Некоторые прилагательные образуют степени сравнения от других корней.

    положительная степень сравнительная степень превосходная степень
    good — хороший
    bad — плохой
    much, many — много
    little — маленький, мало
    far — далёкий    		 better — лучше
    worse — хуже
    more — больше
    less — меньше
    farther — дальше
    further — дальше    		 (the) best — самый лучший
    (the) worst — самый плохой
    (the) most — больше всего
    (the) least — меньше всего
    (the) farthest — самый дальний
    (the) furthest — дальнейший
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