Урок 1/9
The Adjective
Имя прилагательное. The Adjective
Имя прилагательное. The Adjective
Имя прилагательное — часть речи, обозначающая признак предмета.
fine weather — хорошая погода
English literature — английская литература
По значению прилагательные бывают качественные (large — большой, small — маленький, heavy — тяжёлый, brave — храбрый) и относительные (wooden — деревянный, central — центральный) и т.д.
Относительные прилагательные не имеют степеней сравнения и не сочетаются с наречием very — очень.
Качественные прилагательные имеют следующие степени сравнения: положительную, сравнительную и превосходную.
Односложные (т.е. состоящие из одного слога) прилагательные образуют сравнительную степень при помощи суффикса -er, превосходную степень — при помощи суффикса -est.
|положительная степень
|сравнительная степень
|превосходная степень
|deep — глубокий
hard — тяжёлый
big — большой
|deeper — глубже
harder — тяжелее
bigger — больше
|the deepest — самый глубокий
the hardest — самый тяжёлый
the biggest — самый большой
Некоторые двусложные прилагательные: а) имеющие ударение на втором слоге и б) оканчивающиеся на -y, -er, -ow, -le, образуют степени сравнения таким же образом.
|положительная степень
|сравнительная степень
|превосходная степень
|polite — вежливый
sunny — солнечный
shallow — мелкий
simple — простой
|politer — вежливее
sunnier — более солнечный
shallower — более мелкий
simpler — проще
|(the) politest — самый вежливый
(the) sunniest — самый солнечный
(the) shallowest — самый мелкий
(the) simplest — простейший
Большинство двусложных и многосложных прилагательных (т.е. состоящие из 3-х слогов и более) образуют сравнительную степень при помощи слов more — более и less — менее, а превосходную степень — при помощи слов most — наиболее, самый и least — наименее.
|положительная степень
|сравнительная степень
|превосходная степень
|interesting — интересный
|more interesting — более интересный
less interesting — менее интересный
|(the) most interesting — самый интересный
(the) least interesting — наименее интересный
Некоторые прилагательные образуют степени сравнения от других корней.
|положительная степень
|сравнительная степень
|превосходная степень
|good — хороший
bad — плохой
much, many — много
little — маленький, мало
far — далёкий
|better — лучше
worse — хуже
more — больше
less — меньше
farther — дальше
further — дальше
|(the) best — самый лучший
(the) worst — самый плохой
(the) most — больше всего
(the) least — меньше всего
(the) farthest — самый дальний
(the) furthest — дальнейший
Комментарии (0)
Чтобы оставить свой комментарий пройдите авторизацию на сайте!