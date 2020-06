good — хороший

bad — плохой

much, many — много

little — маленький, мало

far — далёкий

better — лучше

worse — хуже

more — больше

less — меньше

farther — дальше

further — дальше

(the) best — самый лучший

(the) worst — самый плохой

(the) most — больше всего

(the) least — меньше всего

(the) farthest — самый дальний

(the) furthest — дальнейший