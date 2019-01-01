Некоторые двусложные прилагательные: а) имеющие ударение на втором слоге и б) оканчивающиеся на -y , -er , -ow , -le , образуют степени сравнения таким же образом.

Односложные (т.е. состоящие из одного слога) прилагательные образуют сравнительную степень при помощи суффикса -er , превосходную степень — при помощи суффикса -est .

Большинство двусложных и многосложных прилагательных (т.е. состоящие из 3-х слогов и более) образуют сравнительную степень при помощи слов more — более и less — менее, а превосходную степень — при помощи слов most — наиболее, самый и least — наименее.