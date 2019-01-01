Урок 2/4
Условные предложения "нулевого" типа
Условные предложения "нулевого" типа в английском языке
Условные предложения "нулевого" типа в английском языке
Условные предложения не всегда имеют отношение к будущему. Смысл высказывания может относиться и к настоящему времени, или к будущему, но при использовании лексических средств, а не грамматических.
Если (когда) я волнуюсь я курю сигарету за сигаретой.
Если ты хочешь, то мы можем обсудить это завтра.
Такие условные предложения можно обозначить как "нулевой" тип. Грамматически этот тип условного предложения отличается о первого отсутствием будущего времени в основной части. Если в таких предложениях присутствует намек на будущее время, то он реализуется исключительно при помощи определенных слов и фраз. Давайте рассмотрим все на примерах.
Некоторые модальные глаголы, не имея грамматических форм будущего времени, часто используются в этом значении. Давайте посмотрим, как употребляются некоторые модальные глаголы в основной части условного предложения "нулевого" типа.
If it stops raining, we can go out.
Если дождь прекратиться, то мы сможем выйти.
Глагол could чаще, чем can используется, когда речь идет о будущем и обычно переводится сослагательным наклонением.
If you want, we could go there any time.
Если дождь прекратиться, то мы могли бы выйти.
Разумеется, между этими двумя примерами существует определенная смысловая разница.
Эти модальные глаголы также могут выражать вероятность совершения действия. Might употребляется, когда степень вероятности не очень большая; глагол, как правило, переводится сослагательным наклонением.
If he needs money, he may lend some from his parents.
Если ему нужны деньги, он может взять взаймы у родителей.
If he needs money, he might lend some from his parents.
Если ему нужны деньги, он мог бы взять взаймы у родителей.
Этот модальный глагол, как вы знаете, не имеет формы будущего времени. Для будущего времени используется Have To с соответствующем модальным глаголом.
Будущее значение у must возможно, но только при помощи лексических средств (контекста).
If you have a deal with him, you must finish the work tomorrow.
If she wants to lose weight, she must eat less sweets.
Этот модальный глагол может употребляться как в настоящем, так и в будущем времени. (см. урок 4 тема 6).
If you don't like noise and cars, you needn`t leave in the city.
If you don't love her anymore, you had better tell her about it as soon as possible.
If there is no juice left, I would rather have some water.
If you are tired, why not go home now?
If she is tired, help her with the bag.
Если она устала, помоги ей с сумкой.
If you heat ice, it turns to water.
Если нагреть лед, он превращается в воду.
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