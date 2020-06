Некоторые модальные глаголы, не имея грамматических форм будущего времени, часто используются в этом значении. Давайте посмотрим, как употребляются некоторые модальные глаголы в основной части условного предложения "нулевого" типа.

If it stops raining, we can go out. Если дождь прекратиться, то мы сможем выйти.

Глагол could чаще, чем can используется, когда речь идет о будущем и обычно переводится сослагательным наклонением.

If you want, we could go there any time. Если дождь прекратиться, то мы могли бы выйти.

Разумеется, между этими двумя примерами существует определенная смысловая разница.

Эти модальные глаголы также могут выражать вероятность совершения действия. Might употребляется, когда степень вероятности не очень большая; глагол, как правило, переводится сослагательным наклонением.

If he needs money, he may lend some from his parents.

Если ему нужны деньги, он может взять взаймы у родителей.

If he needs money, he might lend some from his parents.

Если ему нужны деньги, он мог бы взять взаймы у родителей.