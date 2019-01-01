Модальные глаголы

Некоторые модальные глаголы, не имея грамматических форм будущего времени, часто используются в этом значении. Давайте посмотрим, как употребляются некоторые модальные глаголы в основной части условного предложения "нулевого" типа.

Can / Could

If it stops raining, we can go out.

Если дождь прекратиться, то мы сможем выйти.

Глагол could чаще, чем can используется, когда речь идет о будущем и обычно переводится сослагательным наклонением.

If you want, we could go there any time.

Если дождь прекратиться, то мы могли бы выйти.

Разумеется, между этими двумя примерами существует определенная смысловая разница.

May / Might

Эти модальные глаголы также могут выражать вероятность совершения действия. Might употребляется, когда степень вероятности не очень большая; глагол, как правило, переводится сослагательным наклонением.

If he needs money, he may lend some from his parents.

Если ему нужны деньги, он может взять взаймы у родителей. If he needs money, he might lend some from his parents.

Если ему нужны деньги, он мог бы взять взаймы у родителей.

Must

Этот модальный глагол, как вы знаете, не имеет формы будущего времени. Для будущего времени используется Have To с соответствующем модальным глаголом.

Будущее значение у must возможно, но только при помощи лексических средств (контекста).

If you have a deal with him, you must finish the work tomorrow. If she wants to lose weight, she must eat less sweets.

Need

Этот модальный глагол может употребляться как в настоящем, так и в будущем времени. (см. урок 4 тема 6).