Для более эффективного прохождения данной темы вам, возможно, стоит повторить тему 3 урока 4 в уровне elementary, где мы подробно рассмотрели употребление оборота "be going to".

Зачастую мы можем использовать и "be going to", и Future Simple для выражения одного и того же действия в будущем. Но между этими двумя способами все-таки существуют различия, когда только один из них может употребляться в конкретном случае.

Основные различия:

  1. Форма "be going to" всегда подразумевает запланированное намерение. Will + инфинитив используется только для выражения спонтанных, незапланированных намерений.

    I've passed all the exams, I'm going to celebrate it.  Я сдал все экзамены и намереваюсь это отметить.
    Somebody is knocking on the door. - I'll open it.  Кто-то стучит в дверь. Я открою.

    Когда не ясно, запланировано ли действие, или нет, то обе конструкции могут быть использованы:

    I will / am going to climb that mountain one day.  Когда-нибудь я заберусь на эту гору.
    I won't / am not going to tell you the secret.  Я не расскажу тебе секрет.

  2. Will + инфинитив в утвердительных предложениях используется преимущественно для первого лица, в остальных же случаях используется "be going to".

    He is going to quit smoking.
    Are you going to marry her?

  3. Отрицание won't используется во всех лицах. Мы можем сказать: He isn't going to join us или He won't join us.

    Но помните, что won't (при выражении намерений) обычно обозначает отказ:

    He won't join us = он отказывается к нам присоединяться.

  4. Чему отдать предпочтение - will или "be going to", когда оба варианта возможны?

    "Be going to" обычно используется для выражения относительно ближайшего будущего, а will - для ближайшего и более отдаленного.

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