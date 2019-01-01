Для более эффективного прохождения данной темы вам, возможно, стоит повторить тему 3 урока 4 в уровне elementary, где мы подробно рассмотрели употребление оборота "be going to".

Зачастую мы можем использовать и "be going to", и Future Simple для выражения одного и того же действия в будущем. Но между этими двумя способами все-таки существуют различия, когда только один из них может употребляться в конкретном случае.

Основные различия: