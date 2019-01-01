Урок 3/4
Will или be going to?
Сравнение оборота "be going to" c Future Simple
Сравнение оборота "be going to" c Future Simple
Для более эффективного прохождения данной темы вам, возможно, стоит повторить тему 3 урока 4 в уровне elementary, где мы подробно рассмотрели употребление оборота "be going to".
Зачастую мы можем использовать и "be going to", и Future Simple для выражения одного и того же действия в будущем. Но между этими двумя способами все-таки существуют различия, когда только один из них может употребляться в конкретном случае.
Форма "be going to" всегда подразумевает запланированное намерение. Will + инфинитив используется только для выражения спонтанных, незапланированных намерений.
I've passed all the exams, I'm going to celebrate it. Я сдал все экзамены и намереваюсь это отметить.
Somebody is knocking on the door. - I'll open it. Кто-то стучит в дверь. Я открою.
Когда не ясно, запланировано ли действие, или нет, то обе конструкции могут быть использованы:
I will / am going to climb that mountain one day. Когда-нибудь я заберусь на эту гору.
I won't / am not going to tell you the secret. Я не расскажу тебе секрет.
Will + инфинитив в утвердительных предложениях используется преимущественно для первого лица, в остальных же случаях используется "be going to".
He is going to quit smoking.
Are you going to marry her?
Отрицание won't используется во всех лицах. Мы можем сказать: He isn't going to join us или He won't join us.
Но помните, что won't (при выражении намерений) обычно обозначает отказ:
He won't join us = он отказывается к нам присоединяться.
Чему отдать предпочтение - will или "be going to", когда оба варианта возможны?
"Be going to" обычно используется для выражения относительно ближайшего будущего, а will - для ближайшего и более отдаленного.
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