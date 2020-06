Форма "be going to" всегда подразумевает запланированное намерение. Will + инфинитив используется только для выражения спонтанных, незапланированных намерений.

I've passed all the exams, I'm going to celebrate it. Я сдал все экзамены и намереваюсь это отметить.

Somebody is knocking on the door. - I'll open it. Кто-то стучит в дверь. Я открою.

Когда не ясно, запланировано ли действие, или нет, то обе конструкции могут быть использованы: