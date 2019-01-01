Урок 4/4
Повторение
Talking About the Future. Revision / Основные способы выражения будущего времени. Повторение
Talking About the Future. Revision / Основные способы выражения будущего времени. Повторение
|Meaning/Значение
|Russian Text / русский текст
|English Text / английский текст
|Structure / используемая конструкция
|заранее составленный план;
заранее принятое решение
|Я собираюсь бросить курить.
|I'm going to stop smoking.
|be going to
|решение, принимаемое в момент речи
|"Телефон звонит." — "Я отвечу."
|"The phone's ringing" — "I'll answer it."
|will + infinitive (= Future Simple = will-future)
|предсказание со словами
"я думаю, я полагаю, я считаю и пр."
|Я думаю, что завтра будет жарко.
|I think it will be hot tomorrow.
|will + infinitive (= Future Simple = will-future)
|предсказание без указанных выше слов
|Согласно прогнозу погоды завтра будет жарко.
|According to the weather report, it will be hot tomorrow.
According to the weather report, it is going to be hot tomorrow.
|will + infinitive
или
be going to
|готовность что-то сделать, обещание
|"У меня нет денег." — "Я тебе одолжу."
|"I don't have any money." — "I'll lend you some."
|will + infinitive (= Future Simple)
|отказ (о людях и вещах)
|Он со мной не разговаривает. = Он отказывается со мной разговаривать.
|He won't speak to me.
|will not (won't) + infinitive (Future Simple)
|Моя машина не заводится.
|My car won't start.
|Моя ручка не пишет.
|My pen won't write.
|договоренность или запланированное событие
с указанием момента в будущем
|"Что ты делаешь сегодня вечером?" — "Я встречаюсь с одним знакомым."
|"What are you doing tonight?" — "I'm meeting a friend of mine."
|Present Progressive
or
be going to
|сравните:
|compare:
|"Что ты делаешь (сейчас)?"
или
"Что ты собираешься делать сегодня вечером?" — "Я собираюсь встретиться с одним знакомым."
|"What are you doing?" = now
or
"What are you going to do tonight?" — "I'm going to meet a friend of mine."
|событие или состояние в будущем,
начало которого мы уже видим сейчас,
в настоящем
|У Мэри будет ребенок в следующем месяце.
|Mary's going to have a baby next month.
|be going to
|Посмотри: дождик собирается.
|Look — it's going to rain.
|событие, обусловленное расписанием
(поездов, самолетов, занятий и пр.), программой (спектаклей и т.д.)
|Его рейс прибывает в 8:15 утра.
|His flight arrives at 8:15 a.m.
|Present Simple
|Концерт начинается в 7 вечера.
|The concert starts at 7 p.m.
|глагол в придаточном предложении времени или условия,
относящегося к будущему
(более подробно об условных предложениях см. в дальнейших уроках)
|Если он приедет сегодня, то я приглашу его на свой день рождения.
|If he arrives today, I'll invite him to my birthday party.
|Present Simple
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