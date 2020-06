Meaning/Значение Russian Text / русский текст English Text / английский текст Structure / используемая конструкция

заранее составленный план;

заранее принятое решение Я собираюсь бросить курить. I'm going to stop smoking. be going to

решение, принимаемое в момент речи "Телефон звонит." — "Я отвечу." "The phone's ringing" — "I'll answer it." will + infinitive (= Future Simple = will-future)

предсказание со словами

"я думаю, я полагаю, я считаю и пр." Я думаю, что завтра будет жарко. I think it will be hot tomorrow. will + infinitive (= Future Simple = will-future)

предсказание без указанных выше слов Согласно прогнозу погоды завтра будет жарко. According to the weather report, it will be hot tomorrow.

According to the weather report, it is going to be hot tomorrow. will + infinitive

или

be going to

готовность что-то сделать, обещание "У меня нет денег." — "Я тебе одолжу." "I don't have any money." — "I'll lend you some." will + infinitive (= Future Simple)

отказ (о людях и вещах) Он со мной не разговаривает. = Он отказывается со мной разговаривать. He won't speak to me. will not (won't) + infinitive (Future Simple)

Моя машина не заводится. My car won't start.

Моя ручка не пишет. My pen won't write.

договоренность или запланированное событие

с указанием момента в будущем "Что ты делаешь сегодня вечером?" — "Я встречаюсь с одним знакомым." "What are you doing tonight?" — "I'm meeting a friend of mine." Present Progressive

or

be going to

сравните: compare:

"Что ты делаешь (сейчас)?"

или

"Что ты собираешься делать сегодня вечером?" — "Я собираюсь встретиться с одним знакомым." "What are you doing?" = now

or

"What are you going to do tonight?" — "I'm going to meet a friend of mine."

событие или состояние в будущем,

начало которого мы уже видим сейчас,

в настоящем У Мэри будет ребенок в следующем месяце. Mary's going to have a baby next month. be going to

Посмотри: дождик собирается. Look — it's going to rain.

событие, обусловленное расписанием

(поездов, самолетов, занятий и пр.), программой (спектаклей и т.д.) Его рейс прибывает в 8:15 утра. His flight arrives at 8:15 a.m. Present Simple

Концерт начинается в 7 вечера. The concert starts at 7 p.m.