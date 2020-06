Общие вопросы

Порядок слов: на первое место ставится вспомогательный глагол, на второе - подлежащее, на третьем месте находится сказуемое в форме инфинитива без частицы to.

В общих вопросах обычно Shall и Will употребляются согласно грамматическим правилам, так как эти вспомогательные глаголы несут разную смысловую нагрузку. Shall используется для выражения предложений к действию, или для предложения своих услуг:

Shall we take a taxi? - Мы возьмем такси?

Shall I help you? - Вам помочь?

Первое предложение не переводится как "Мы будем брать такси?". Это одна из особенностей общих вопросов в Future Simple. Для такого вопроса мы здесь должны использовать либо оборот "be going to" (о нем речь пойдет в следующей теме), либо другое время из группы Future.

Общий вопрос c Will, может выражать навязчивую просьбу. Это вопрос по структуре, но не по смыслу:

Will you close the door, please? - Закройте, пожалуйста, дверь!

Эта просьба заметно менее вежливая, чем если бы здесь употреблялся модальный глагол Could. Эта просьба - немного свысока.

Но, в отличие от вопроса с Shall, вопрос с Will может переводиться вполне традиционно:

Will he be here tomorrow? - Он завтра здесь будет?

Краткий ответ на общий вопрос - такой же, как и в других временах.

Will you tell me? - Yes, I will. No, I won't (will not).

Shall we go there tomorrow? - Yes, We shall. No, we Shan`t (shall not).

Здесь эти ответы скорее теоретические, чем практические, так как обычно этими вопросами либо спрашивают руководства к действию (shall), либо настойчиво просят, что-то сделать (will). Поэтому, обычно, классических кратких ответов в данном случае нет:

Shall I fix you a drink? - Yes, please. No, thanks.

Will you help me with this bag? - Yes, sure. (Здесь обычно не бывает отрицательных ответов).

Специальные вопросы

Порядок слов: на первое место ставится вопросительное слово; на второе - вспомогательный глагол; на третьем месте стоит подлежащее; на четвертом - сказуемое.

1 2 3 4 5 When shall/will I start? We What will they see at home? Where will he go? How will she cope with this problem?

Примечание

Вопрос What shall we/I do переводится как "Что мы/я будем (у) делать?" в значении "Что нам/мне делать?"

Вопрос к подлежащему

Порядок слов: на первое место ставится вопросительное слово (оно же подлежащее) Who/What; на второе - вспомогательный глагол; на третьем месте стоит сказуемое; далее идут второстепенные члены предложения.