Урок 2/4
Вопросительные предложения (общие, специальные, к подлежащему)
Вопросительные предложения (общие, специальные, к подлежащему). Краткие ответы на общие вопросы. Выражение просьбы и предложения в общих вопросах
Вопросительные предложения (общие, специальные, к подлежащему). Краткие ответы на общие вопросы. Выражение просьбы и предложения в общих вопросах
Порядок слов: на первое место ставится вспомогательный глагол, на второе - подлежащее, на третьем месте находится сказуемое в форме инфинитива без частицы to.
В общих вопросах обычно Shall и Will употребляются согласно грамматическим правилам, так как эти вспомогательные глаголы несут разную смысловую нагрузку. Shall используется для выражения предложений к действию, или для предложения своих услуг:
Shall we take a taxi? - Мы возьмем такси?
Shall I help you? - Вам помочь?
Первое предложение не переводится как "Мы будем брать такси?". Это одна из особенностей общих вопросов в Future Simple. Для такого вопроса мы здесь должны использовать либо оборот "be going to" (о нем речь пойдет в следующей теме), либо другое время из группы Future.
Общий вопрос c Will, может выражать навязчивую просьбу. Это вопрос по структуре, но не по смыслу:
Will you close the door, please? - Закройте, пожалуйста, дверь!
Эта просьба заметно менее вежливая, чем если бы здесь употреблялся модальный глагол Could. Эта просьба - немного свысока.
Но, в отличие от вопроса с Shall, вопрос с Will может переводиться вполне традиционно:
Will he be here tomorrow? - Он завтра здесь будет?
Краткий ответ на общий вопрос - такой же, как и в других временах.
Will you tell me? - Yes, I will. No, I won't (will not).
Shall we go there tomorrow? - Yes, We shall. No, we Shan`t (shall not).
Здесь эти ответы скорее теоретические, чем практические, так как обычно этими вопросами либо спрашивают руководства к действию (shall), либо настойчиво просят, что-то сделать (will). Поэтому, обычно, классических кратких ответов в данном случае нет:
Shall I fix you a drink? - Yes, please. No, thanks.
Will you help me with this bag? - Yes, sure. (Здесь обычно не бывает отрицательных ответов).
Порядок слов: на первое место ставится вопросительное слово; на второе - вспомогательный глагол; на третьем месте стоит подлежащее; на четвертом - сказуемое.
|1
|2
|3
|4
|5
|When
|shall/will
|I
|start?
|We
|What
|will
|they
|see
|at home?
|Where
|will
|he
|go?
|How
|will
|she
|cope
|with this problem?
Примечание
Вопрос What shall we/I do переводится как "Что мы/я будем (у) делать?" в значении "Что нам/мне делать?"
Порядок слов: на первое место ставится вопросительное слово (оно же подлежащее) Who/What; на второе - вспомогательный глагол; на третьем месте стоит сказуемое; далее идут второстепенные члены предложения.
Who will join us?
What will happen to his future?
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