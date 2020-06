I. В некоторых случаях, когда интуиция требует употребить Герундий (Gerund) в Страдательном Залоге (Gerund Passive), может употребляться только Действительный Залог. Эти случаи достаточно легко запомнить, так как просто требуется знать лексические маркеры (слова), которые и обуславливают выбор Действительного Залога.

Итак, после глаголов: to want, to need, to require, to deserve употребляется только Indefinite Gerund Active.

Your car needs fixing.

Ваш автомобиль нуждается в починке

This pupil deserves praising.

Этот ученик заслуживает похвалы

The incident required investigating.

Инцидент потребовал расследования

II. Как вам известно, Герундий во многих случаях можно заменить Инфинитивом без изменения смысла сказанного. Однако в некоторых случаях такая замена без изменения смысла не возможна. Возможность и невозможность замены Герундия на Инфинитив зависит от предшествующего ему глагола:

Remember

Сочетание Remember + герундий указывает на то, что действие совершилось в прошлом.

I remember locking the door.

Я помню, что закрывал дверь.

Сочетание Remember + инфинитив

I remembered to loсk the door.

Я не забыл закрыть дверь.

Stop

Сочетание Stop + герундий означает, что действие было просто остановлено.

Please, stop making that noise.

Пожалуйста, прекрати шуметь.

Сочетание Stop + to + инфинитив, объясняет причину остановки действия, означает, что действие было остановлено, чтобы началось другое.

We stopped (the car) to buy some food.

Мы остановили(сь) (машину), чтобы купить немного еды.

Примечание

В этом случае, как видно из перевода, нужна причинно-следственная связь сложно-подчиненного предложения.

Сочетание Stop + to + инфинитив может употребляться в сложно-сочиненных предложениях:

He stopped to read, closed the book and went to sleep.

Он прекратил читать, закрыл книгу и пошел спать.

Try

Разница между Try to do и Try doing достаточно тонкая, но ощутимая.

I tried to turn the key.

Я попробовал повернуть ключ

I tried turning the key.

Я попробовал поворачивать ключ

Итак, употребление после Try инфинитива указывает на то, что действие имело одноразовый характер.

Употребление после Try герундия указывает на то, что действие «пробовало» совершаться больше одного раза.

Cannot (can’t) help to do \ Cannot (can’t help) doing

Смысловые различия имеются только в этих фразах с модальным глаголом can в отрицательной форме!

I cannot help you (to) carry the bag. (После help частица TO может не ставится)

Я не могу помочь вам нести сумку.

В этой фразе после help обычно имеется адресат, в данном случае – you.

I cannot help listening to you.

Я не могу не слушать вас.

«Не могу не» – только так, в сочетании с герундием переводится cannot (can`t) help! Это устойчивое словосочетание и, соответственно, после help никакого объекта находиться не может.