Пожалуй, это единственная форма инфинитива, которая выражает действие, на 100% схожее с действием, выражаемым грамматическим временем, то есть с Present Perfect Continuous. Естественно, форма инфинитива не меняется в зависимости от времени, в котором находится глагол в личной форме.

Итак, Perfect Continuous Infinitive выражает действие:

1. которое началось до действия, выраженного глаголом в личной форме, и продолжает совершаться в данный момент;

2. действие, начавшееся до момента совершения действия, выраженного глаголом в личной форме, продолжившееся некоторое время и завершившееся непосредственно перед совершением действия, выраженного глаголом в личной форме.

Примечание

Вместо глагола в личной форме временной момент может быть выражен контекстом.

Употребляется Длительный Перфектный Инфинитив в тех же конструкциях, что и Перфектный Инфинитив:

The writer is said to have been working on his new novel since November.

Говорят, что писатель работает над своим новым романом с Ноября.

They must have been quarrelling since the very morning.

Они, должно быть, ссорятся с самого утра.

His clothes are rather dirty. He seemed to have been working in the garage.

У него одежда грязная. Кажется, что он работал в гараже.

The tanker was reported to have been on fire for several hours before the help arrived.

Сообщалось, что пожар на танкере продолжался несколько часов перед тем, как прибыла помощь.

Примечание

Как и в Present Perfect Continuous отсутствует страдательный залог, так и с Perfect Continuous Infinitive он не употребляется.