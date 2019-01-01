He is unlikely to have been taken to hospital. Мало вероятно, что его забрали в больницу.

We were lucky to have been invited to the concert. Нам повезло, что нас пригласили на концерт.

The device turned out to have already been destroyed. Оказалось, что устройство уже было уничтожено.

The tourists are reported to have been robbed. Сообщается, что туристы были ограблены.

My wife is likely to have lost the car keys. Похоже, что моя жена потеряла ключи от автомобиля.

I am so glad to have found this job. Я так рад, что получил эту работу.

She seemed to have fallen ill. Казалось, что она заболела.

He is said to have finished the project in May. Говорят, что он закончил проект в Мае.

a) После модальных глаголов Must и May употребляется Перфектный Инфинитив, для предположения действий, которые уже совершились.

They must have gone for a walk.

Они, должно быть, ушли на прогулку.

I may have been wrong.

Я, может быть, был неправ.

Passive Voice/Страдательный залог:

The file must have been deleted.

Должно быть, файл был удален.

They may have got married in June.

Возможно, что они поженились в июне.

Примечание

После модального глагола Can также может употребляться Перфектный Инфинитив, однако смысл выражаемого действия будет несколько иным. В данном случае основным смысловым мотивом будут удивление или сомнение относительно совершенного действия.

Can he have made so many mistakes in one sentence?!

Неужели он сделал столько ошибок в одном предложении?!

My friends can't have said «No»!

Не может быть, чтобы мои друзья сказали «Нет»!

b) Перфектный инфинитив употребляется после модальных глаголов Should, Could и Might для выражения отношения к действию, которое должно было совершиться, но так и не совершилось. Часто доминирующим смыслом в данной конструкции является упрек, но это зависит от контекста.

You might have helped the old lady!

Ты мог бы помочь пожилой женщине (но не помог)! (упрек)

We could have caught the train, but the traffic jam was terrible.

Мы могли бы успеть на поезд, но пробка на дороге была ужасная.

You should have come earlier.

Тебе следовало бы придти пораньше. (упрек и пожелание)

Примечание

Перфектный Инфинитив с данными глаголами очень похож на форму, которая употребляется в главной части условного предложения (unreal condition), так как там тоже употребляется данный тип инфинитива. Но здесь мы говорим об использовании отдельной конструкции с Перфектным Инфинитивом.

Если Перфектный Инфинитив используется с модальными глаголами Ought и Be To, то подтекст «упрека» здесь, как правило, отсутствует:

The meeting ought to have started an hour ago.

Встреча должна была начаться (но не началась) час назад.