Урок 4/6
Perfect Infinitive \ Перфектный Инфинитив
Perfect Infinitive\Перфектный Инфинитив. Особенности употребления
Perfect Infinitive\Перфектный Инфинитив. Особенности употребления
Perfect Infinitive\Перфектный Инфинитив, как и многие другие виды инфинитива, не имеет аналогов в русском языке. Перфектный инфинитив употребляется во многих конструкциях, свойственных инфинитиву. В каждой из этих конструкций Перфектный инфинитив имеет немного разные формы, но основная часть данного инфинитива остается неизменной – Have + III форма глагола. Также, независимо от типа конструкции Перфектный инфинитив всегда обозначает действие, предшествующее действию, выраженному основным глаголом в личной форме.
Примечание
Перфектный Инфинитив не имеет никакого отношения ко времени, только схож с ним формой. То есть, данный инфинитив может употребляться как при наличии указания на время совершения действия, так и без.
оборот «Именительный падеж с инфинитивом»:
He is said to have finished the project in May.
Говорят, что он закончил проект в Мае.
She seemed to have fallen ill.
Казалось, что она заболела.
I am so glad to have found this job.
Я так рад, что получил эту работу.
My wife is likely to have lost the car keys.
Похоже, что моя жена потеряла ключи от автомобиля.
Passive Voice/Страдательный залог:
The tourists are reported to have been robbed.
Сообщается, что туристы были ограблены.
The device turned out to have already been destroyed.
Оказалось, что устройство уже было уничтожено.
We were lucky to have been invited to the concert.
Нам повезло, что нас пригласили на концерт.
He is unlikely to have been taken to hospital.
Мало вероятно, что его забрали в больницу.
a) После модальных глаголов Must и May употребляется Перфектный Инфинитив, для предположения действий, которые уже совершились.
They must have gone for a walk.
Они, должно быть, ушли на прогулку.
I may have been wrong.
Я, может быть, был неправ.
Passive Voice/Страдательный залог:
The file must have been deleted.
Должно быть, файл был удален.
They may have got married in June.
Возможно, что они поженились в июне.
Примечание
После модального глагола Can также может употребляться Перфектный Инфинитив, однако смысл выражаемого действия будет несколько иным. В данном случае основным смысловым мотивом будут удивление или сомнение относительно совершенного действия.
Can he have made so many mistakes in one sentence?!
Неужели он сделал столько ошибок в одном предложении?!
My friends can't have said «No»!
Не может быть, чтобы мои друзья сказали «Нет»!
b) Перфектный инфинитив употребляется после модальных глаголов Should, Could и Might для выражения отношения к действию, которое должно было совершиться, но так и не совершилось. Часто доминирующим смыслом в данной конструкции является упрек, но это зависит от контекста.
You might have helped the old lady!
Ты мог бы помочь пожилой женщине (но не помог)! (упрек)
We could have caught the train, but the traffic jam was terrible.
Мы могли бы успеть на поезд, но пробка на дороге была ужасная.
You should have come earlier.
Тебе следовало бы придти пораньше. (упрек и пожелание)
Примечание
Перфектный Инфинитив с данными глаголами очень похож на форму, которая употребляется в главной части условного предложения (unreal condition), так как там тоже употребляется данный тип инфинитива. Но здесь мы говорим об использовании отдельной конструкции с Перфектным Инфинитивом.
Если Перфектный Инфинитив используется с модальными глаголами Ought и Be To, то подтекст «упрека» здесь, как правило, отсутствует:
The meeting ought to have started an hour ago.
Встреча должна была начаться (но не началась) час назад.
You were to have made a special dinner.
Ты должна была приготовить специальный обед.
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