оборот «Именительный падеж с инфинитивом»:

He is said to have finished the project in May.

Говорят, что он закончил проект в Мае.

She seemed to have fallen ill.

Казалось, что она заболела.

I am so glad to have found this job.

Я так рад, что получил эту работу.

My wife is likely to have lost the car keys.

Похоже, что моя жена потеряла ключи от автомобиля.

Passive Voice/Страдательный залог:

The tourists are reported to have been robbed.

Сообщается, что туристы были ограблены.

The device turned out to have already been destroyed.

Оказалось, что устройство уже было уничтожено.

We were lucky to have been invited to the concert.

Нам повезло, что нас пригласили на концерт.