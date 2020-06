После глаголов, выражающих желание: to want, to wish, to like, should\would like, to hate…

I want you to listen to me very carefully.

Я хочу, чтобы ты послушал меня очень внимательно.

He wished that day to last forever.

Он пожелал, чтобы тот день длился вечно.

We would like the work to be done by Tuesday.

Мы бы хотели, чтобы работа была сделана ко вторнику.

I like things to be put back on their places.

Я люблю, когда вещи кладут обратно на их места.

Это предложение можно перефразировать, но местоимение в объектном падеже (оно не переводится) все равно будет присутствовать: