Как и многие инфинитивные конструкции, конструкция «Объектный падеж с инфинитивом» не имеет аналогов в русском языке и переводится на русский язык при помощи дополнительного придаточного предложения. В предложении данная конструкция выполняет функцию сложного дополнения. В связи с чем, в отечественных учебниках грамматики «Объектный падеж с инфинитивом» часто называется Complex Object.

В основе данной инфинитивной конструкции находится сочетание местоимения (существительного) в объектном падеже и Indefinite Infinitive в действительном или страдательном залоге.

Конструкция «Объектный падеж с инфинитивом» употребляется с достаточно ограниченным числом определенных глаголов, поэтому ее не очень сложно употреблять.

Эти глаголы хорошо запоминать по группам. После всех групп глаголов, за исключением одной, инфинитив имеет частицу TO.

После глаголов, выражающих желание: to want, to wish, to like, should\would like, to hate… I want you to listen to me very carefully.

Я хочу, чтобы ты послушал меня очень внимательно. He wished that day to last forever.

Он пожелал, чтобы тот день длился вечно. We would like the work to be done by Tuesday.

Мы бы хотели, чтобы работа была сделана ко вторнику. I like things to be put back on their places.

Я люблю, когда вещи кладут обратно на их места. Это предложение можно перефразировать, но местоимение в объектном падеже (оно не переводится) все равно будет присутствовать: I like it when things are put back on their places.

Я люблю, когда вещи кладут обратно на их места. После глаголов, выражающих предположение: to expect, to suppose, to consider, to find, to believe, to know… We expected our cat to return home.

Мы ожидали, что наша кошка вернется домой. I believe him to be right.

Я полагаю, что он прав. He supposed the road to be cleared from snow the next day.

Он полагал, что дорога будет очищена от снега на следующий день. The professor considered my work to be done properly.

Профессор посчитал, что моя работа была выполнена хорошо. Примечание В некоторых случаях перед инфинитивом возможно употребление не объектного, а возвратного местоимения. The young man considered himself to be of noble origin.

Молодой человек считал себя благородным по происхождению. После глаголов, выражающих приказание, разрешение: to order, to command, to allow… После этих глаголов употребляется инфинитив в страдательном залоге. The policeman ordered the bags to be checked again.

Полицейский приказал, чтобы сумки были проверены снова. My brother didn't allow that mistake to be made.

Мой брат не позволил этой ошибке совершиться. Если после этих глаголов инфинитив находится в действительном залоге, то данная конструкция перестанет быть «Объектный падеж с инфинитивом», так как дополнение перестанет быть сложным: Mother does not allow us to jump on our beds.

Мама не разрешает нам прыгать на наших кроватях. The policeman ordered the bags to be checked again.

Полицейский приказал, чтобы сумки были проверены снова. После глаголов чувственного восприятия (to watch, to see, to hear, to feel, to notice…) употребляется инфинитив в действительном залоге без частицы TO. Здесь важно не столько отсутствие частицы TO у инфинитива, сколько перевод на русский язык. We heard them mentionabout their future plans.

Мы слышали, как они упомянули о своих будущих планах. Everybody noticed the window open.

Все заметили, как окно открылось. I saw her cross the street.

Я видел, как/что она перешла улицу. Инфинитив в данной конструкции указывает на факт совершенности и завершенности действия:

Я видел, как она начинала переходить улицу, и как она закончила ее переходить

Если в этом предложении инфинитив заменить на причастие, то обозначаемое действие может быть не завершенным и рассматривается в процессе. I saw her crossing the street.

Я видел, как/что она переходила улицу. (Я не видел, как она эту улицу перешла от начала до конца).

Примечание