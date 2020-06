Предлог Пример Перевод

Of To be proud of Гордиться чем-либо

To be fond of Любить что-либо

To be afraid of Бояться чего-либо

At To be surprised at Быть удивленным чем-либо

To be annoyed at Быть раздраженным чем-либо

To be good at Что-то хорошо делать

In To succeed in Преуспеть в чем-либо

To be interested in Интересоваться чем-либо

To result in Приводить к каким-либо результатам

On To depend on Рассчитывать на что-либо

To To object to Возражать против чего-либо

To gete used to Привыкать что-то делать

From To prevent from Препятствовать какому-либо действию