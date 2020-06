Как и у остальных неличных форм глагола, у Герундия имеется возможность выражать действие, которое совершилось до действия, выраженного глаголом в личной форме. Можно осторожно охарактеризовать это действие «предпрошедшим». Осторожно, потому, что Перфектный Герундий одинаково употребляется в предложениях с глаголами в настоящем или прошедшем времени.

Форма Gerund Perfect Active: Having + III форма глагола (Past Participle).

He is very proud of having passed all the exams. (настоящее время глагола)

Он очень горд, что сдал все экзамены.

I did not approve of my son having bought the gun.

Я не одобряю того, что мой сын купил ружье.

Примечание

Стоит отметить, что Perfect Gerund употребляется в английском языке достаточно нечасто. Даже там, где, кажется, одно действие совершено перед другим, обычно употребляется все-таки Gerund Indefinite. Большой грамматической ошибкой в частом употреблении Perfect Gerund не будет, но эта форма Герундия обычно употребляется тогда, когда необходимо особо подчеркнуть время последовательности совершения действий, или, когда это четко диктуется контекстом.

С глаголами движения, например, традиционно используется Gerund Indefinite, хотя и употребление Perfect Gerund не исключено.

After leaving the office he went to the nearest restaurant.

After having left the office he went to the nearest restaurant.

После того, как он покинул офис, он пошел к ближайшему ресторану.

Сравним:

After he had left the office he went to the nearest office.

Форма Gerund Perfect Passive образуется следующим образом: Having + been + III форма глагола (Past Participle).

He immediately called the police when he found his flat having been robbed.

Он немедленно позвонил в полицию, когда обнаружил, что его квартира была ограблена.

Сравним: