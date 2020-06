Объектная Причастная Конструкция – сочетание определенных глаголов с некоторыми формами причастия. Эта конструкция выполняет в предложении функцию сложного дополнения.

The Object Participial Construction с причастием настоящего времени.

После глаголов чувственного восприятия (see, hear, feel, watch, notice…) употребляется существительное в общем падеже, или местоимение в объектном падеже + причастие настоящего времени. Значение этой конструкции лучше рассматривать на примерах с переводами. В переводе этой конструкции всегда присутствуют союзы что или как.

I heard her singing once.

Однажды я слышал, как она поет (пела).

Сравним:

Once I heard how she was signing.

The teacher noticed the pupils cheating at the exam.

Учитель заметил, что ученики жульничают (жульничали) на экзамене.

Сравним:

The teacher noticed that the pupils were cheating at the exam.

I see you swimming in the pool every morning.

Я вижу, как ты купаешься в бассейне по утрам.

Сравним:

I see how you swim every morning.

В этой конструкции возможно употребление Present Participle Passive:

I like to watch roads being cleaned at night.

Мне нравится наблюдать, как по ночам моют(ся) дороги.

Сравним:

I like to watch how roads are cleaned at night.

We saw a wall being painted by teenagers.

Мы видели, как подростки рисовали на стене.

Сравним:

We saw how a wall was being painted by teenagers.

Примечание

Наряду с Participle I в данной объектной конструкции употребляется инфинитив глагола без частицы TO. Соответственно, в этом случае данная конструкция уже не является причастной. Но инфинитив глагола здесь употребляется также часто, как и Participle I, а смысловая разница между этими вариантами не очень большая, а многие ее вообще не замечают. Эта разница очень важная.

The tourists saw him swim across the river

Туристы видели, как (что) он переплыл реку.

The tourists saw him swimming across the river

Туристы видели, как (что) он плыл / переплывал через реку.

Итак, после перевода, казалось бы, идентичных предложений смысловая разница между ними стала очевидна.

Употребление в конструкции инфинитива показывает:

отмечено, как объект начинает действие; отмечено, как объект заканчивает действие. То есть действие находится «под наблюдением» от начала до конца.

Употребление в конструкции причастия настоящего времени показывает: