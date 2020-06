С Present Subjunctive может быть использован Перфектный Инфинитив (Perfect Infinitive), чтобы выразить отношение к действиям, совершенным в прошлом. Употребление Perfect Infinitive напоминает условное предложение 3го типа (past unreal).

It is right that you should have told us everything.

Это правильно, что ты нам все рассказал.

It was unlikely that they should have seen us.

Маловероятно, что они нас видели.

Примечание

Сослагательное наклонение используется в придаточных предложениях с оборотами, которые выражают чувство радости, сожаления, удивления и т.п. В этом случае сослагательное наклонение используется только с Should+инфинитив глагола и Перфектный инфинитив Past Participle.

I am sorry that you should think so.

Мне жаль, что вы так думаете.

It is a pity that he should have done so.

Жалко, что он так сделал.

I was surprised that he should have heard that.

Я был удивлен, что он это услышал. 2. Перфектный инфинитив также употребляется в некоторых вопросах, начинающихся с Why и Who.

Why should he think so?

Почему он так думает?

Why should you have read that letter?

Почему это вы прочитали то письмо?