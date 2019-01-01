Задание к тесту: определите, является ли предложение грамматически правильным (correct) или неправильным (wrong)

Вопрос 1/10

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🤷🏼‍♂️

His car’s stealing, he could get to work on time.
...

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