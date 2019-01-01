Герундий сочетает в себе одновременно свойства глагола и существительного. Отглагольное существительное очень похоже на Герундий (читайте "герундий в английском: правила употребления"). Оно образовано от глагола (но обладает только свойствами существительного) и также имеет окончание –ing. Отличить отглагольное существительное от Герундия можно по некоторым признакам, свойственным только существительным. Разницы в переводе на русский язык нет.

Перед отглагольным существительным, в отличие от Герундия, может употребляться прилагательное. We were shocked by her terrible crying (отглагольное существительное)

Мы были шокированы ее ужасным криком

We were shocked by her crying (герундий) Перед отглагольным существительным может употребляться артикль или неопределенное местоимение, а перед Герундием нет. I am worried about some rattling in the engine (отглагольное существительное)

Я беспокоюсь по поводу дребезжания в двигателе.

Rattling in the engine worries me (герундий) We were woken up by the roaring of the tiger (отглагольное существительное)

Мы были разбужены рычанием тигра.

Roaring of the tiger woke us up (герундий) Отглагольные существительные, в отличие от Герундия могут иметь множественное число. During one of her leavings the children took their mother’s money (отглагольное существительное)

Во время одного из своих уходов дети взяли деньги матери

During one of the children’s leavings they took their mother’s money (герундий) После отглагольного существительного не может стоять прямое дополнение, только косвенное предложное. Тогда как после Герундия (от переходных глаголов) употребляется исключительно прямое дополнение. I hate watching TV news in the morning (а не: watching of TV news) – герундий. I hate the watching of TV news in the morning (а не: the watching TV news) – отглагольное существительное. She could not stop thinking of the accident (герундий от непереходного глагола)

Примечание

Несмотря на то, что существительные с окончанием –ing встречаются в английском языке очень часто, от некоторых глаголов они не образуются!