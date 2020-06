Действие, выраженное Герундием, может относиться не только к подлежащему, но и к другому объекту. Принадлежность действия, выраженного Герундием, в этом случае выражается при помощи притяжательного падежа, или при помощи притяжательных местоимений. Герундий в этом и в других случаях заменяет громоздкие придаточные конструкции, значительно сокращая длину предложений.

Давайте рассмотрим примеры с Герундием и без него:

She was surprised at my saying so.

Она была удивлена, что я так сказал.

She was surprised that I said so.

We insisted on our children's coming home.

Мы настояли на том, чтобы дети шли домой.

We insisted that our children should go home.

There is not a chance of Michael's being invited to the party.

Нет шанса, что Майкла пригласят на эту вечеринку.

There is not a chance that Michael will be invited to the party.

Instead of his being sent to prison, he was released on bail.

Вместо того, чтобы отправить его в тюрьму, его освободили под залог.

He was not sent to prison, but he was released on bail.

After his having won the prize, new «friends» started to surround him.

После того, как он выиграл тот приз, его начали окружать новые «друзья».

After he had won the prize, new «friends» started to surround him.

I did not believe in my friend's having killed a man.

Я не верил в то, что мой друг совершил убийство.

I did not believe that my friend had killed a man.

Если существительное, к которому относится действие Герундия, является неодушевленным, то оно, как правило, ставится в общем падеже (никакого притяжательного падежа).

The incident resulted in the water pump being damaged. (страдательный залог)

Инцидент привел к тому, что водяной насос был поврежден.

The water pump was damaged because of the incident.

We object to cars making noise all day long. (действительный залог)

Мы возражаем против того, что машины шумят целыми днями.

We object to the fact that cars make noise all day long.

Неодушевленное существительное можно заменить следующими притяжательными местоимениями – its (единственное число) и their (множественное число).

The incident resulted in its (water pump) being damaged.

We object to their (cars) making noise all day long.

Примечание

В современном английском языке одушевленные существительные, стоящие перед герундием, могут употребляться без притяжательного падежа; вместо притяжательных местоимений могут употребляться объектные местоимения.

The policeman insisted on the man (man's) getting out of the car.

Полицейский настоял на том, чтобы мужчины вышел из машины.