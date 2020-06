1. Present Subjunctive употребляется в придаточных предложениях цели, вводимых союзом LEST (как бы ни/как бы не) после глаголов, выражающих страх и опасение. Союз lest вообще является показателем к употреблению сослагательного наклонения. Сами глаголы могут иметь форму инфинитива с Should, или форму Перфектного инфинитива.

We fear lest the police should come.

Мы опасаемся, как бы полиция не пришла.

I am afraid lest it should rain tomorrow.

Я боюсь, как бы завтра дождь ни пошел.

We were afraid lest our parents should find out the truth.

Мы боялись, как бы наши родители не узнали бы правду.

My friend fears lest he should have made too many mistakes in the test.

Мой друг боится, как бы он ни сделал в тесте слишком много ошибок.

Примечание

С этими же глаголами могут употребляться модальные глаголы May или Might. Но в этом случае вводится оттенок возможности, но в переводе будет присутствовать все тоже сослагательное наклонение.

We fear that it may/might rain tomorrow.

Мы опасаемся, что завтра может пойти дождь.

Возможно указание на процесс совершения действия.

The authorities fear that the tornado may be approaching.

Власти опасаются, что торнадо приближается.

Также возможно указание на совершенность действия при помощи Перфектного Инфинитива (Might have + Participle II).

I am afraid that they might have missed the train.

Боюсь, что они могли опоздать на поезд.

Модальные глаголы May/Might и Could могут использоваться в придаточных предложениях цели сослагательного наклонения.

The foreigner spoke slowly (so) that we might understand him.

Иностранец говорил медленно, чтобы мы могли его понять.

We took an early train so that we could reach the place on time.

Мы сели в поезд рано, чтобы вовремя доехать до места. 2. Отдельного упоминания заслуживает употребление Should в условных предложениях. Should здесь употребляется в условной части предложения первого и второго типа. Особенность этого употребления может быть отражена в переводе.

If I should see her again I shall propose to her. – первый тип

Случись так, что я ее встречу вновь, я сделаю ей предложение.

Если я ее снова встречу, то сделаю ей предложение.

If we should work together we would become good friends. – второй тип

Если бы мы работали вместе, то стали бы хорошими друзьями.

Should может стоять на первом месте: