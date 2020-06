В рамках конструкции «Именительный падеж с инфинитивом» очень часто употребляются все виды инфинитива. Они также употребляются и вне конструкции, но не так часто.

Данная конструкция, как и многое, связанное с английским инфинитивом, не имеет аналогов в русском языке. Как следует из названия, конструкция (или оборот) имеет в своей основе два важных взаимосвязанных компонента – подлежащее и инфинитив. Давайте посмотрим, какими способами может образовываться данная конструкция.

Структура оборота «Именительный падеж с инфинитивом»:

подлежащее + глагол в страдательном залоге + инфинитив (indefinite, continuous, perfect) в действительном или страдательном залоге.

Примечание

Глагол (сказуемое) в страдательном залоге – преимущественно глаголы умственной деятельности, чувственного восприятия и побуждения к действию.

They are said to be married.

Говорят, что они женаты.

He was made to return home.

Его заставили вернуться домой.

You are supposed to come back tomorrow.

Предполагается, что ты вернешься завтра.

Подлежащее + глагол-связка + инфинитив (indefinite, continuous, perfect) в действительном или страдательном залоге.

Примечание

a) Глаголом-связкой является не только глагол to be. Эту функцию выполняют и такие глаголы, как seem, appear, happen, prove…

b) Только глагол to be и прилагательные likely, unlikely, sure и certain используются в единой связке.

That policeman seems to know everything.

Кажется, что тот полицейский знает все.

This proves to be true.

Это оказывается правдой.

He is unlikely to believe us.

Мало вероятно, что он нам поверит.

Continuous Infinitive/Длительный инфинитив не имеет аналогов и переводится на русский язык глаголом в личной форме. Длительный инфинитив выражает параллельное действие, которое происходит параллельно с действием, выраженным глаголом в личной форме. Соответственно, Длительный инфинитив не имеет собственного грамматического времени, а подчиняется времени глагола в личной форме.

Образование Длительного инфинитива: (TO) + be + глагол с окончанием ing.

Как уже говорилось, Длительный инфинитив, в основном, употребляется с конструкцией «Именительный падеж с инфинитивом», но также может употребляться вне этой конструкции, с модальными глаголами:

They must be playing football in the park now.

Они, должно быть, сейчас играют в футбол в парке.

I thought that he might be lying to me.

Я подумал, что он, возможно, мне лжет.

You can't be talking seriously!

Не может быть, чтобы ты говорил серьезно.

Длительный инфинитив с конструкцией «Именительный падеж с инфинитивом»:

I happened to be passing by when the accident happened.

По случайности я проходил мимо, когда произошел этот инцидент.

The company is reported to be having serious problems at the moment.

Докладывают, что компания имеет серьезные проблемы в данный момент.