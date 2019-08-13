Часть 1.

Основным способом образования множественного числа имён существительных является прибавление окончания -s или -es к форме существительного в единственном числе.

-s -es a bag — bags

a cat — cats

a rose — roses a glass — glasses

a fox — foxes

a watch — watches

a bush — bushes

Имена существительные, оканчивающиеся на -y с предшествующей согласной, образуют множественное число путём прибавления окончания -es, причём -у меняется на -i. Например, a dictionary — dictiona ries .

Но: a boy — boys, a day — days (перед -у стоит гласная). Некоторые имена существительные, оканчивающиеся на -f, -fe, образуют множественное число путём изменения -f на -v и прибавлением окончания -es. a half — halves

a wolf — wolves

a wife — wives Но: roof — roofs, safe — safes.

Ряд существительных образуют форму множественного числа особым образом.

ед. ч. мн. ч. man

woman

foot

tooth

goose

mouse

child

sheep

deer

datum

phenomenon men

women

feet

teeth

geese

mice

children

sheep

deer

data

phenomena

Часть 2.

"Жили у бабуси два веселых G**SE"

или Как не запутаться в превеликом множестве!

Все мы прекрасно знаем правило образования множественно числа - множественное число образуется путем добавления окончания "s" к существительному в единственном числе. Но все ли знают о том, что здесь, как и во многих других правилах, есть несколько особых случаев, которые надо запоминать? Давайте посмотрим на них и заодно проверим полноту и правильность наших знаний.

Надо помнить о том, что если наше существительное заканчивается на:

- o, - ch, - sh, -ss или - x,

множественное число образуется путем добавления окончания - es.

Example: tomato (помидор) - tomatoes, church (церковь) - churches, bush (куст) - bushes, kiss (поцелуй) - kisses, box (коробка) - boxes.

Только обратите внимание на то, что, если слово иностранного происхождения оканчивается на - o, мы добавляем просто "s":

Example: kilo (килограмм) - kilos, photo (фотография) - photos, piano (рояль) - pianos, soprano (сопрано) - sopranos. Кроме того, если существительное оканчивается на - y и перед - y стоит согласная буква, мы "y" меняем на "i" и добавляем - es.

Example: baby (малыш, ребенок) - babies, fly (муха) - flies. 12 существительных оканчивающихся на - f или - fe, при образовании множественно числа "теряют" - f или - fe, но приобретают - ves.

Вот они: calf (теленок),

(теленок), half (половина),

(половина), knife (нож),

(нож), leaf (лист дерева),

(лист дерева), life (жизнь),

(жизнь), loaf (буханка, каравай),

(буханка, каравай), self (сам, себя),

(сам, себя), sheaf (сноп, вязанка),

(сноп, вязанка), shelf (полка),

(полка), thief (вор),

(вор), wife (жена),

(жена), wolf (волк). Example: life - lives, wife - wives, wolf - wolves etc. Так же следует запомнить ряд существительных, у которых множественное число образуется за счет изменения гласной (а в некоторых случаях, за счет добавления окончания - en / - ren). Example: foot (нога, ступня) - f ee t,

(нога, ступня) - f t, tooth (зуб) - t ee th,

(зуб) - t th, man (мужчина, человек) - m e n,

(мужчина, человек) - m n, woman (женщина) - wom en ,

(женщина) - wom , mouse (мышь) - m i ce,

(мышь) - m ce, goose (гусь) - g ee se,

(гусь) - g se, louse (вошь) - l i ce,

(вошь) - l ce, child (ребенок) - childr en ,

(ребенок) - childr , ox (бык, вол) - oxen. И последнее, что стоит запомнить - существительные deer (олень) и sheep (овца) имеют одинаковую форму, как для единственного, так и для множественно числа.

Example: sheep - sheep, deer - deer.