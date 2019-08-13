Образование множественного числа существительных
Образование множественного числа существительных
Образование множественного числа существительных
Основным способом образования множественного числа имён существительных является прибавление окончания -s или -es к форме существительного в единственном числе.
|-s
|-es
|a bag — bags
a cat — cats
a rose — roses
|a glass — glasses
a fox — foxes
a watch — watches
a bush — bushes
Имена существительные, оканчивающиеся на -y с предшествующей согласной, образуют множественное число путём прибавления окончания -es, причём -у меняется на -i. Например, a dictionary — dictionaries.
Но: a boy — boys, a day — days (перед -у стоит гласная). Некоторые имена существительные, оканчивающиеся на -f, -fe, образуют множественное число путём изменения -f на -v и прибавлением окончания -es.
a half — halves
a wolf — wolves
a wife — wives
Но: roof — roofs, safe — safes.
Ряд существительных образуют форму множественного числа особым образом.
|ед. ч.
|мн. ч.
|man
woman
foot
tooth
goose
mouse
child
sheep
deer
datum
phenomenon
|men
women
feet
teeth
geese
mice
children
sheep
deer
data
phenomena
Все мы прекрасно знаем правило образования множественно числа - множественное число образуется путем добавления окончания "s" к существительному в единственном числе. Но все ли знают о том, что здесь, как и во многих других правилах, есть несколько особых случаев, которые надо запоминать? Давайте посмотрим на них и заодно проверим полноту и правильность наших знаний.
Образование множественного числа существительных. Слова-исключения
Надо помнить о том, что если наше существительное заканчивается на:
- o, - ch, - sh, -ss или - x,
множественное число образуется путем добавления окончания - es.
Example: tomato (помидор) - tomatoes, church (церковь) - churches, bush (куст) - bushes, kiss (поцелуй) - kisses, box (коробка) - boxes.
Только обратите внимание на то, что, если слово иностранного происхождения оканчивается на - o, мы добавляем просто "s":
Example: kilo (килограмм) - kilos, photo (фотография) - photos, piano (рояль) - pianos, soprano (сопрано) - sopranos.
Кроме того, если существительное оканчивается на - y и перед - y стоит согласная буква, мы "y" меняем на "i" и добавляем - es.
Example: baby (малыш, ребенок) - babies, fly (муха) - flies.
12 существительных оканчивающихся на - f или - fe, при образовании множественно числа "теряют" - f или - fe, но приобретают - ves.
Вот они:
Так же следует запомнить ряд существительных, у которых множественное число образуется за счет изменения гласной (а в некоторых случаях, за счет добавления окончания - en / - ren). Example:
И последнее, что стоит запомнить - существительные deer (олень) и sheep (овца) имеют одинаковую форму, как для единственного, так и для множественно числа.
Example: sheep - sheep, deer - deer.
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