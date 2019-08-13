Часть 1.

Основным способом образования множественного числа имён существительных является прибавление окончания -s или -es к форме существительного в единственном числе.

-s -es
a bag — bags
a cat — cats
a rose — roses		 a glass — glasses
a fox — foxes
a watch — watches
a bush — bushes

Имена существительные, оканчивающиеся на -y с предшествующей согласной, образуют множественное число путём прибавления окончания -es, причём меняется на -i. Например, a dictionary — dictionaries.

Но: a boy — boys, a day — days (перед -у стоит гласная). Некоторые имена существительные, оканчивающиеся на -f, -fe, образуют множественное число путём изменения -f на -v и прибавлением окончания -es.

a half — halves
a wolf — wolves
a wife — wives

Но: roof — roofs, safe — safes.

Ряд существительных образуют форму множественного числа особым образом.

ед. ч. мн. ч.
man
woman
foot
tooth
goose
mouse
child
sheep
deer
datum
phenomenon		 men
women
feet
teeth
geese
mice
children
sheep
deer
data
phenomena

Часть 2.

"Жили у бабуси два веселых G**SE"
или Как не запутаться в превеликом множестве!

Все мы прекрасно знаем правило образования множественно числа - множественное число образуется путем добавления окончания "s" к существительному в единственном числе. Но все ли знают о том, что здесь, как и во многих других правилах, есть несколько особых случаев, которые надо запоминать? Давайте посмотрим на них и заодно проверим полноту и правильность наших знаний.

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Тест: Множественное число существительных

Образование множественного числа существительных. Слова-исключения

 
13.08.19
 
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  1. Надо помнить о том, что если наше существительное заканчивается на:
    - o, - ch, - sh, -ss или - x,
    множественное число образуется путем добавления окончания - es.
    Example: tomato (помидор) - tomatoes, church (церковь) - churches, bush (куст) - bushes, kiss (поцелуй) - kisses, box (коробка) - boxes.
    Только обратите внимание на то, что, если слово иностранного происхождения оканчивается на - o, мы добавляем просто "s":
    Example: kilo (килограмм) - kilos, photo (фотография) - photos, piano (рояль) - pianos, soprano (сопрано) - sopranos.

  2. Кроме того, если существительное оканчивается на - y и перед - y стоит согласная буква, мы "y" меняем на "i" и добавляем - es.
    Example: baby (малыш, ребенок) - babies, fly (муха) - flies.

  3. 12 существительных оканчивающихся на - f или - fe, при образовании множественно числа "теряют" - f или - fe, но приобретают - ves.
    Вот они:

    • calf (теленок),
    • half (половина),
    • knife (нож),
    • leaf (лист дерева),
    • life (жизнь),
    • loaf (буханка, каравай),
    • self (сам, себя),
    • sheaf (сноп, вязанка),
    • shelf (полка),
    • thief (вор),
    • wife (жена),
    • wolf (волк).
    Example: life - lives, wife - wives, wolf - wolves etc.

  4. Так же следует запомнить ряд существительных, у которых множественное число образуется за счет изменения гласной (а в некоторых случаях, за счет добавления окончания - en / - ren). Example:

    • foot (нога, ступня) - feet,
    • tooth (зуб) - teeth,
    • man (мужчина, человек) - men,
    • woman (женщина) - women,
    • mouse (мышь) - mice,
    • goose (гусь) - geese,
    • louse (вошь) - lice,
    • child (ребенок) - children,
    • ox (бык, вол) - oxen.

  5. И последнее, что стоит запомнить - существительные deer (олень) и sheep (овца) имеют одинаковую форму, как для единственного, так и для множественно числа.
    Example: sheep - sheep, deer - deer.

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