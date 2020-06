Как определить исчисляемые и неисчисляемые существительные в английском языке? В каком случае ставить артикль?

Как употреблять такие существительные в речи и с какими словами?

На эти вопросы – ответы в статье.



Употребление исчисляемых и неисчисляемых существительных сопряжено с использованием артикля и глагола – сказуемого.

В обыденной речи нет ничего ужасного в том, чтобы сказать: «Два кофе, пожалуйста».

Но официальный тон требует соблюдения правил грамматики. «Кофе» нельзя измерить, оно измеряется чашками, ложками или мешками.

Какие – исчисляемые, а какие – нет

К исчисляемым существительным относят те, что поддаются счёту.

Если же требуется определить количество сыпучих веществ, жидкостей или абстрактных понятий, невозможно подвергнуть их пересчитыванию.

Крупинки, молекулы или эфемерные образы счёту не поддаются. Всё это измеряют в весе, объёме и других определяющих понятиях.

Можно посчитать Невозможно посчитать Mother ( мама ) Milk ( молоко ) World ( мир ) Love ( любовь ) Man ( человек, мужчина ) Money ( деньги ) Student ( студент ) Knowledge ( знания ) Drop ( капля ) Water ( вода )

Исчисляемые

Существительные, которые употребляются в единственном и множественном числе, являются исчисляемыми.

Примеры: мамы, игрушки, деревья, щенки, дома, облака, капли, руки.

Перед существительным в единственном числе ставится артикль, если это требуется.

a mother – mothers ( мать – матери );

a toy – toys ( игрушка – игрушки );

a tree – trees ( дерево – деревья );

a puppy – puppies (щенок – щенки ).

Неисчисляемые

Существительные, не поддающиеся счёту, делятся на группы.

Абстрактные: happiness (счастье), insolence (высокомерие), friendship (дружба).

Жидкости: water (вода), milk (молоко), oil (масло), wine (вино), shampoo (шампунь).

Вещества: powder (пудра), dust (пыль), sand (песок), coal (уголь), soil (почва).

Продукты: salt (соль), sugar (сахар), coffee (кофе), butter (сливочное масло), soup (суп).

Другие: soap (мыло), baggage (багаж), traffic (дорожное движение).

Артикль: ставить или нет

Путаница с артиклями отбивает желание заниматься английским языком.

Определитель необходим как перед исчисляемыми существительными в единственном числе, так и в частных случаях перед неисчисляемыми, при переходе существительного из неисчисляемого в исчисляемое.

Пример:

A chocolate was in my pocket and I wanted so much to share it with the girl.

Малюсенькая шоколадка лежала у меня в кармане, и я так хотел поделиться ею с этой девочкой.

But I knew she didn't like chocolate. Но я знал, что она его не любит.

Сравним: в первом случае говорится о единичном предмете из шоколада.

Во втором – о шоколаде в абстрактном понимании.

An iron – iron (утюг - железо);

a paper – paper (газета – бумага);

a black tea – tea (чёрный сорт чая – чай как жидкость в общем понимании).

Похожие примеры: chocolate (шоколад), potato (картофель), fruit (фрукты).

Если речь идёт о массе чего-либо, во множественное число не ставят:

How much potato have you eaten! - Как ты много картошки съел!

Please, put three potatoes on my plate. I am not hungry. - Пожалуйста, положи мне на тарелку три картофелины. Я не голоден.

I see your love everywhere. - Я во всём вижу твою любовь.

Money talks. - Финансы заправляют делами.

I like glistering snow at Christmas days! - Я люблю искрящийся снег на Рождество!

Our central problem is reusing water. - Наша основная проблема – повторное использование воды.

Какой артикль нужен

В данной статье не рассматривается употребление всех типов артиклей, но два примера приведены, относительно темы.

Для удобства в английском их два, чтобы две гласные не «сливались»: an elephant ( слон ), a man ( человек, мужчина ).

A: a dog ( собака ), a father ( отец ), a mosquito ( комар ), a fox ( лиса ), a fridge ( холодильник).

An: an apple ( яблоко ), an orange ( апельсин ), an iguana ( игуана ), an iron ( утюг ).

Артикль an образовался от слова «one», то есть «один».

Если перед существительным можно поставить «любой», «один из», «какой-то», их значение приравнивается к неопределённому артиклю.

How much does an article cost? - Сколько стоит (любая) статья?

Some или any

Слова «несколько» и «сколько-нибудь» в переводе на русский часто звучат одинаково - немного.

«Some» ставится только в утвердительных предложениях.

«Any» - в отрицательных и вопросительных предложениях.

Any: Is there any coffee in this house? - В этом доме вообще кофе есть? (в смысле «хоть какое-нибудь, немного»)

Some: Yes, there's some in the fridge. - Да, есть немного в холодильнике.

«Many» или «much»

В английском языке есть два варианта слова «много»: many и much.

Первое - употребляется с исчисляемыми.

Второе – с неисчисляемыми существительными.

Чтобы задать вопрос, употребляют расхожие фразы «How many» и «How much».

How many flowers does Mary grow every spring season? - Сколько цветов выращивает Мэри по весне?

How much money do you pay for them? - Сколько (денег) ты ей за них платишь?

К «much» приравниваются выражения типа «a lot of» и «a great deal of».

A little – little, a few – few

А вот чтобы сказать «немного» или «мало», используют два слова: «few» и «little».

Без артикля употребляют в том и другом значении с исчисляемыми.

«Few» относится к первым, «little» - ко вторым.

Пример:

I II Пример Немного a few (несколько) a little She has a little money. (то есть, имеются в небольшом количестве, хватает) Мало few (мало) little He has few friends. (мало друзей, то есть, возможно, не хватает)

Языковые расхождения

Не все существительные имеют совпадение по параметрам «исчисляемости/ неисчисляемости».

В русском языке слово «новости» имеет форму множественного числа.

А в английском оно употребляется только в единственном.

Соответственно, в предложениях с глаголом «to be» в роли сказуемого, это выглядит так:

There was some news in my morning's paper. - В моей утренней газете было несколько новостей.

Случаев употребления исчисляемых и неисчисляемых существительных в английском языке множество.

Как сориентироваться, если этот случай сложный?

Следует ориентироваться на логику и контекст. Если эти два условия соблюдены, вероятность правильного интуитивного вхождения высока.