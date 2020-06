Имя существительное — часть речи, обозначающая предмет и отвечающая на вопросы: кто это? (Who is this?) или что это? (What is this?)

По своему значению имена существительные делятся на собственные (John Black — Джон Блэк, Great Britain — Великобритания) и нарицательные (a table — стол, snow — снег, freedom — свобода). Последние делятся на конкретные (a book — книга) и абстрактные (joy — радость), одушевлённые (a cat — кот) и неодушевлённые (a cup — чашка). Существительные также подразделяются на исчисляемые (a house — дом, houses — дома) и неисчисляемые (bread — хлеб, advice — совет, weather — погода, furniture — мебель и др.).

Большинство имён существительных в английском языке употребляется с артиклями.