Извините... Excuse me...

Извините за то, что вмешиваюсь... Sorry for interrupting you...

Доброе утро(день, вечер)! Good morning(afternoon, evening)!

Доброе утро(день, вечер)! Good morning(afternoon, evening)!

Можно поговорить с Вами? Can I have a word with you?

Я лишь хотел сказать Вам, что... I'd just like to tell you that...

Могу я у Вас спросить? May I ask you a question?

Могу я у Вас спросить? May I ask you a question?

Разрешите мне представить Вам ... Allow me to introduce ... to you.

Разрешите Вас ему(ей, им) представить. Let me introduce you to him(her, them).

Разрешите представиться. May I introduce myself.

Вы уже знакомы с ...? Have you meet ...?

Приятно с Вами познакомиться. Pleased to meet you.

Очень приятно. Glad to meet you.

По-моему, мы раньше не встречались. I don't think we have met before.

Рад видеть вас. Glad to see you.

Как поживаете? How are you?

Я приехал из России. I am from Russia.

Я прибыл в составе делигации по приглашению. I have come with the delegation by invitation.

по делу on business

как турист as a tourist

Я всегда хотел побывать в Великобритании. I have always wanted to visit Great Britain.

Я в США впервые(второй, третий раз). This is the first (second,third) time I have visited the USA.

Добро пожаловать! Welcome!

Благополучно ли вы доехали? Did you have a good trip?

Я много слышал о вас. I have heard a lot about you.

Чем могу быть полезен? What can i do for you?

Мы встречались раньше. Я знаю Вас. We've met before. I know you.

Приятно было с вами познакомиться. Nice to have met you.

Давайте обменяемся e-mail / телефонными номерами. Let's exchange e-mail / phone number.

Приезжайте к нам в гости! Come to us!

Счастливого пути! Pleasant journey!