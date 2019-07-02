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JuliaKiseleva

Впервые узнала о Дарье от своего руководителя, которая c ее помощью подтянула знание английским до свободного уровня для постоянного общения с иностранными коллегами и партнерами. Наблюдая ее успехи решила начать заниматься. Уроки с этим препода…