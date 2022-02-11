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Хаметова Алла Михайловна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Русскоговорящий
Репетиторы английского языка
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Образование

1973-1978 - Высшее педагогическое образование, факультет иностранных языков, диплом с отличием

Опыт работы

1977-2019 - Преподаватель и репетитор английского языка с многолетним стажем

О себе

Преподаватель и репетитор английского языка с многолетним стажем. Обучаю общему английскому, деловому английскому. Готовлю к собеседованию, ГИА, ЕГЭ, TOEFL, IELTS, FCE.

Разговорный английский Корпоративное обучение английскому Репетиторы онлайн ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому Репетиторы для подготовки к международным экзаменам по английскому языку
Студенты
Взрослые
Для детей
Для взрослых
Для студентов
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У ученика  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Крылатское
1000 руб.
за час
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Елена Николаевна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Русскоговорящий
Репетиторы английского языка
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Образование

1995-2000 - Диплом МГУ

Опыт работы

200-2019 - Преподаватель английского языка с десятилетним опытом работы частным образом по скайпу и трехлетним опытом преподавания в международных интернет-проектах и организации очных встреч с носителями языка в Москве

О себе

Только аутентичные материалы, фокус на развитие навыков устной речи и понимания на слух, разговорная грамматика

Репетиторы онлайн Разговорный английский
Для детей
Для взрослых
Начальная школа 1-4 класс
Школьники 5-9 класс
Школьники 10-11 класс
Для студентов
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У ученика  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Крылатское
800 руб.
за час
Показать контакты

Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 1164 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 400 рублей и доходит до 3000. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Отзывы о репетиторах по английскому языку

37 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.

Очень довольны репетитором. Дочь занимается второй год английским языкам. Благодаря занятиям с Алексеем, в школе стала одной из лучших учениц которую берут на олимпиады.
On behalf of myself and of the staff of the Skolkovo Golf Club, I would like to express my gratitude to the lingo-coach teacher Daria Zharovtseva for the English classes she has provided to the company’s employees. During the entire educational pr…
Занимаемся уже третий год. Недавно я сдал IELTS на 8.5, а начинал у Алексея на уровне Lower Intermediate. Я специалист в области IT. На днях получил job offer от компании, о которой даже не мечтал. Спасибо, Алексей!
Наталья Николаевна, помогла мне за короткий срок (3 месяца) подготовиться к ЕГЭ. С ней заниматься легко и интересно. Я с нетерпением ждала следующего занятия. Всем рекомендую этого репетитора!!!!!!
Брайан, спасибо Вам большое за те знания которые дали мне! Мы занимались при помощи Skype, это очень удобно, изучать английский не выходя из дома. Сейчас я уверенно могу сказать, что знаю английский. Смело обращайтесь к Брайану, не пожалеете!!!
С Ниной Викторовной Я смогла подтянуть свой разговорный английский, безумно ей благодарна. У неё свой уникальный подход к каждому, с ней легко и интересно изучать английский. Она супер)))