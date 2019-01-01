На сегодняшний день обучение языкам детей проводится во всех общеобразовательных заведения, однако, оно не всегда является эффективным. Уроки английского языка для детей в школе не дают действительно глубоких знаний, которые позволили бы ребенку свободно общаться или понимать иностранную речь.

Если вы хотите чтобы ваш ребенок в совершенстве овладел английским языком и стал успешным человеком, запишите его на курсы для детей в учебный центр «Британника».

Мы осуществляем набор детей в возрасте 3, 4, 5, 6 лет для изучения английского языка в Челябинске. Посещая наши уроки, малыши общаются между собой, совершенствуя произношение и становясь более коммуникабельными. Образовательная программа содержит большое количество игр и живого общения, которые и позволяют детям быстрее запоминать иностранные слова.

Однако, изучение английского в центре «Британника» − не просто курсы, позволяющие детям понимать иностранную речь, это занятия, развивающие их логику, мышление. Записав своего ребенка в центр «Британника», вы обеспечите ему успешное будущее.