ZOLOTERRA - школа английского языка в Челябинске. Совершенствуйте свои знания английского языка вместе с квалифицированными специалистами из Великобритании и США!

Alibra существует на рынке почти 20 лет и сегодня эта школа превратилась в крупную сеть на рынке лингвистических услуг в России. Отделения школы есть во многих городах, а занимаются в них тысячи человек

Choice Language Club - это уникальная возможность выучить Английский и Французский языки по Вашей индивидуальной программе. В нашем Клубе Вы можете заниматься как индивидуально, так и в группах.

Языковая школа и подготовка к IELTS в Челябинске. Увлекаем английским с 2015 года

«i Like» —языковой центр, где вы сможете получить необходимые знания, независимо от возраста и уровня владения языком.

С 2008 года в г.Челябинске мы обучаем детей и взрослых разговорному английскому языку по уникальной методике ESL (Английский, как второй родной язык).

«Английский клуб» был создан в 1992 году как клуб общения на английском языке. Сюда приходили интересные люди, редкие в то время в нашем городе англичане и американцы, студенты и все, кто интересовался разговорным языком. Этим фактом и объясняется коммуникативная направленность нашего обучения, которая присутствует в нашей школе с дней её основания.

PlanetEnglish - эксперт в английском (с 2002 года). Мы нацелены на ваш высокий результат!

Наш клуб работает для вас уже более 4-х лет. За это время мы отладили образовательный процесс до мелочей. Наши курсы посетили более 650 человек

What’s Up American Club – это уникальная и единственная компания, которая предлагает изучение американского английского языка. Большая часть англоговорящего населения планеты говорит именно на этом варианте и поэтому изучение American English становится актуальным и востребованным в наше время. Высококвалифицированные преподаватели, постоянно проходящие дополнительное обучение и стремящиеся к еще более впечатляющим результатам.

С 2015 года мы помогаем людям воплощать их мечты с помощью английского языка. Более 500 студентов выучили и изучают в настоящий момент английский язык в нашем клубе.

Курсы английского языка — это прежде всего приобретение дополнительного полезного навыка. Английский язык в современном мире сопровождает нас везде:

в туристической поездке;

при бронировании отелей и гостиниц, если организуешь поездку самостоятельно;

при деловых переговорах;

да даже в инструкциях к вещам, заказанным прямо из-за границы.

Поэтому выучить язык на разговорном уровне — это необходимость.

Как подобрать школу английского языка

Курсы английского языка — это не только образовательная база, это еще возможность понимания среды обитания людей, живущих за границей, а также живое общение с людьми, живущими в англоязычной стране. В век онлайн-общения для этого необязательно уезжать из Челябинска, можно пообщаться вживую и послушать язык, не отходя от экрана компьютера. Но важно помнить, что не все школы английского могут дать такой богатый и разнообразный материал. Поэтому необходимо выбирать изучение английского в Челябинске очень тщательно.

У школы должна быть современная аккредитация и желательно поступать в школу, которая может впоследствии выдать сертификат о сдаче английского языка по международным стандартам. Лучше всего обучение проходит в специальной школе для взрослых, отдельно от детей. Необходимо наличие авторских методик, а не монотонное заучивание по чужим материалам. Уроки должны быть построены так, чтобы еженедельно слушатель мог получать одинаковый объем информации по всем направлениям.

Рассматривая предложения курсов, порой стоит выбрать более дорогие, но более эффективные, чем просто потратить время на дешевых курсах.

Сколько стоят курсы английского в Челябинске

Цена всегда должна соответствовать уровню обучения. Недостаточно красивого интерьера и кофе-брейков для качественного получения знаний. Поэтому стоит для начала посетить пробные уроки в нескольких школах, а потом сравнив стоимость выбрать лучшие.

Примерная стоимость курсов начинается от 4 000 рублей.