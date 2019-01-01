Мы открыли Choice Language Club 8 сентября 2014 года. Наш первый офис был в самом центре города, который мы вскоре сменили на не менее уютный совсем неподалёку – на Энгельса 97!

В наш 4-ый день рождения мы открыли новый филиал на Чичерина 33, о чем Вы нас так просили. На занятия к нам ездят со всех районов города, а также из соседних городов, чем мы оооочень гордимся. Мы ценим Ваше отношение к нам и стараемся становиться лучше каждый день!

За годы нашей с Вами дружбы мы обучили английскому, французскому и немецкому более 500 человек!

Наши преподаватели - это носитель языка из США,

а также дипломированные специалисты с высшим педагогическим

образованием и большим опытом работы со взрослыми и детьми.

Наша цель - научить наших студентов

свободно говорить на иностранном языке и понимать речь на слух!