Choice Language Club

Дата основания

2016 г.

Минимальная стоимость

2592 ₽/курс

Кол-во филиалов

2

Средняя стоимость

288 ₽/ак.час

Мы открыли Choice Language Club 8 сентября 2014 года. Наш первый офис был в самом центре города, который мы вскоре сменили на не менее уютный совсем неподалёку – на Энгельса 97!

В наш 4-ый день рождения мы открыли новый филиал на Чичерина 33, о чем Вы нас так просили. На занятия к нам ездят со всех районов города, а также из соседних городов, чем мы оооочень гордимся. Мы ценим Ваше отношение к нам и стараемся становиться лучше каждый день!

За годы нашей с Вами дружбы мы обучили английскому, французскому и немецкому более 500 человек!

Наши преподаватели - это носитель языка из США,
а также дипломированные специалисты с высшим педагогическим
образованием и большим опытом работы со взрослыми и детьми.
Наша цель - научить наших студентов
свободно говорить на иностранном языке и понимать речь на слух!

 

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Интенсивный курс 8 ч. 2592 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Челябинск, undefined, метро неизвестно, ул. Чичерина 33 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок
Челябинск, undefined, метро неизвестно, ул. Энгельса 97 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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