Дата основания
2016 г.
Минимальная стоимость
2592 ₽/курс
Кол-во филиалов
2
Средняя стоимость
288 ₽/ак.час
Мы открыли Choice Language Club 8 сентября 2014 года. Наш первый офис был в самом центре города, который мы вскоре сменили на не менее уютный совсем неподалёку – на Энгельса 97!
В наш 4-ый день рождения мы открыли новый филиал на Чичерина 33, о чем Вы нас так просили. На занятия к нам ездят со всех районов города, а также из соседних городов, чем мы оооочень гордимся. Мы ценим Ваше отношение к нам и стараемся становиться лучше каждый день!
За годы нашей с Вами дружбы мы обучили английскому, французскому и немецкому более 500 человек!
Наши преподаватели - это носитель языка из США,
а также дипломированные специалисты с высшим педагогическим
образованием и большим опытом работы со взрослыми и детьми.
Наша цель - научить наших студентов
свободно говорить на иностранном языке и понимать речь на слух!
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Интенсивный курс
|8 ч.
|2592 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Челябинск, undefined, метро неизвестно, ул. Чичерина 33
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
|Челябинск, undefined, метро неизвестно, ул. Энгельса 97
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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