English Inn

Дата основания

2016 г.

Минимальная стоимость

2320 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

290 ₽/ак.час

С 2015 года мы помогаем людям воплощать их мечты с помощью английского языка. Более 500 студентов выучили и изучают в настоящий момент английский язык  в нашем клубе.

Наша цель - научить вас думать и говорить на английском языке как на родном.

- Домашняя атмосфера
- Качественные знания
- Молодой,дружелюбный коллектив
- Угощения,кофе,подарки

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Подготовка к международным экзаменам по английскому 8 ч. 2320 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Челябинск, Академика Макеева 7А (2 этаж) не указано Записаться на урок

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