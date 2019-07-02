С 2015 года мы помогаем людям воплощать их мечты с помощью английского языка. Более 500 студентов выучили и изучают в настоящий момент английский язык в нашем клубе.

Наша цель - научить вас думать и говорить на английском языке как на родном.

- Домашняя атмосфера

- Качественные знания

- Молодой,дружелюбный коллектив

- Угощения,кофе,подарки