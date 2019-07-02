+7 (499) 995-06-56
Copyright © 2019 Study.ru Все права защищены.
С 2015 года мы помогаем людям воплощать их мечты с помощью английского языка. Более 500 студентов выучили и изучают в настоящий момент английский язык в нашем клубе.
- Домашняя атмосфера
- Качественные знания
- Молодой,дружелюбный коллектив
- Угощения,кофе,подарки
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Подготовка к международным экзаменам по английскому
|8 ч.
|2320 за курс
|Адрес
|График работы
|Челябинск, Академика Макеева 7А (2 этаж)
|не указано
Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!