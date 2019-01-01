Дата основания
2015 г.
Минимальная стоимость
2500 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
312 ₽/ак.час
«i Like» —языковой центр, где вы сможете получить необходимые знания, независимо от возраста и уровня владения языком.
Мы предоставляем следующие виды услуг:
- Обучение иностранным языкам в группах, в том числе экспресс-курсы, направленные на освоение навыков разговорного языка в самые короткие сроки.
- Индивидуальные занятия.
- Обучение корпоративных клиентов с возможностью выезда преподавателя к вам в офис.
- Проведение занятий английского языка для детей дошкольного возраста.
- Сопровождение бизнес- командировок, перевод технической и деловой документации, заключение договоров с иностранными компаниями.
- В летнее время года ваш ребенок сможет весело и интересно провести время в нашем городском языковом лагере.
Существенным преимуществом нашего языкового центра является индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Максимально возможная группа у нас составляет 8 человек (в то время как в других языковых центрах число обучающихся одновременно в одной группе может достигать 14). Это значительно повышает эффективность урока и позволяет преподавателю уделить максимум времени каждому ученику!
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Корпоративный английский
|8 ч.
|2500 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Челябинск, undefined, метро неизвестно, ул. Сони Кривой 43а (вход со стороны ул.Сони Кривой)
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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