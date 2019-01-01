«i Like» —языковой центр, где вы сможете получить необходимые знания, независимо от возраста и уровня владения языком.



Мы предоставляем следующие виды услуг:

- Обучение иностранным языкам в группах, в том числе экспресс-курсы, направленные на освоение навыков разговорного языка в самые короткие сроки.

- Индивидуальные занятия.

- Обучение корпоративных клиентов с возможностью выезда преподавателя к вам в офис.

- Проведение занятий английского языка для детей дошкольного возраста.

- Сопровождение бизнес- командировок, перевод технической и деловой документации, заключение договоров с иностранными компаниями.

- В летнее время года ваш ребенок сможет весело и интересно провести время в нашем городском языковом лагере.



Существенным преимуществом нашего языкового центра является индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Максимально возможная группа у нас составляет 8 человек (в то время как в других языковых центрах число обучающихся одновременно в одной группе может достигать 14). Это значительно повышает эффективность урока и позволяет преподавателю уделить максимум времени каждому ученику!