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Дата основания

2015 г.

Минимальная стоимость

1100 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

137 ₽/ак.час

Наш клуб работает для вас уже более 4-х лет. За это время мы отладили образовательный процесс до мелочей. Наши курсы посетили более 650 человек.

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- Преподаватели с Высшим Педагогическим Образованием
- Разговорный английский
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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Английский для детей 8 ч. 1100 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Челябинск, Витебская улица, 4 офис 106 не указано Записаться на урок

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