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Выучить Английский Язык – это только Мечта?
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- Преподаватели с Высшим Педагогическим Образованием
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- Доступные цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Английский для детей
|8 ч.
|1100 за курс
|Адрес
|График работы
|Челябинск, Витебская улица, 4 офис 106
|не указано
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