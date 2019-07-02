PlanetEnglish - эксперт в английском (с 2002 года). Мы нацелены на ваш высокий результат!

Мы обучили десятки сотрудников челябинский компаний, работающих в разных сферах. Наши педагоги имеют огромный опыт преподавания сотрудникам предприятий в сферах торговли, услуг, промышленности, медицины, информационных технологий и др.

Вы готовы к тому, что, уделив английскому в PlanetEnglish всего 4 часа в неделю, через несколько месяцев:

Заговорите именно на том английском, на котором общаются миллионы людей во всем мире.

Сможете общаться c партнерами и клиентами, читать и переводить документацию.

Будете уверенно чувствовать себя в переговорах.

Каждый день мы работаем над тем, как учить английский еще более эффективно, интересно, доступно. Все это не видно на первый взгляд, но именно эти наши усилия обеспечивают 80% вашего результата.



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