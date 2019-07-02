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PlanetEnglish - эксперт в английском (с 2002 года). Мы нацелены на ваш высокий результат!
Мы обучили десятки сотрудников челябинский компаний, работающих в разных сферах. Наши педагоги имеют огромный опыт преподавания сотрудникам предприятий в сферах торговли, услуг, промышленности, медицины, информационных технологий и др.
Вы готовы к тому, что, уделив английскому в PlanetEnglish всего 4 часа в неделю, через несколько месяцев:
Каждый день мы работаем над тем, как учить английский еще более эффективно, интересно, доступно. Все это не видно на первый взгляд, но именно эти наши усилия обеспечивают 80% вашего результата.
Убедитесь в этом сами! Оставьте заявку и мы подберем для вас идеальную программу.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Корпоративный курс английского
|8 ч.
|4000 за курс
|Адрес
|График работы
|Челябинск, улица Чичерина, 25Б
|не указано
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