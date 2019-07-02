Planetenglish

Дата основания

2002 г.

Минимальная стоимость

4000 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

240 ₽/ак.час

PlanetEnglish - эксперт в английском (с 2002 года). Мы нацелены на ваш высокий результат!

Мы обучили десятки сотрудников челябинский компаний, работающих в разных сферах. Наши педагоги имеют огромный опыт преподавания сотрудникам предприятий в сферах торговли, услуг, промышленности, медицины, информационных технологий и др.

Вы готовы к тому, что, уделив английскому в PlanetEnglish всего 4 часа в неделю, через несколько месяцев:

  • Заговорите именно на том английском, на котором общаются миллионы людей во всем мире.
  • Сможете общаться c партнерами и клиентами, читать и переводить документацию.
  • Будете уверенно чувствовать себя в переговорах.

Каждый день мы работаем над тем, как учить английский еще более эффективно, интересно, доступно. Все это не видно на первый взгляд, но именно эти наши усилия обеспечивают 80% вашего результата. 

Убедитесь в этом сами! Оставьте заявку и мы подберем для вас идеальную программу.

Перейти на сайт школы Записаться на урок

Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Корпоративный курс английского 8 ч. 4000 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Челябинск, улица Чичерина, 25Б не указано Записаться на урок

Отзывы

Еще никто не оставлял отзыв Вы можете оставить отзыв первым!

Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!