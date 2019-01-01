PM Studio

Дата основания

2008 г.

Минимальная стоимость

2000 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

161 ₽/ак.час

С 2008 года в г.Челябинске мы обучаем детей и взрослых разговорному английскому языку по уникальной методике ESL (Английский, как второй родной язык).

Большинство наших клиентов ранее учили язык - но так и не могут говорить и понимать!

Люди обучаются около 10 лет в школе, 3-5 лет в институте, много лет на курсах или с репетитором. Не странно ли это - потратить 15-20 лет и так и не овладеть языком?

К нам приходят с такими проблемами:

- Не могу свободно говорить.
- Не понимаю английскую речь и песни.
- Не умею читать и писать.
- Говорю, но медленно или неправильно.
- У меня неправильное произношение. -
- В голове каша из грамматики и артиклей.

Приходите к нам на бесплатный ознакомительный урок и узнайте лично, как справиться с этими проблемами!

Перейти на сайт школы Записаться на урок

Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс 8 ч. 2000 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Челябинск, undefined, метро неизвестно, ул. Косарева, 71 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

Отзывы

Еще никто не оставлял отзыв Вы можете оставить отзыв первым!

Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!