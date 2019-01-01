С 2008 года в г.Челябинске мы обучаем детей и взрослых разговорному английскому языку по уникальной методике ESL (Английский, как второй родной язык).



Большинство наших клиентов ранее учили язык - но так и не могут говорить и понимать!



Люди обучаются около 10 лет в школе, 3-5 лет в институте, много лет на курсах или с репетитором. Не странно ли это - потратить 15-20 лет и так и не овладеть языком?



К нам приходят с такими проблемами:



- Не могу свободно говорить.

- Не понимаю английскую речь и песни.

- Не умею читать и писать.

- Говорю, но медленно или неправильно.

- У меня неправильное произношение. -

- В голове каша из грамматики и артиклей.



Приходите к нам на бесплатный ознакомительный урок и узнайте лично, как справиться с этими проблемами!