Дата основания
2008 г.
Минимальная стоимость
2000 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
161 ₽/ак.час
С 2008 года в г.Челябинске мы обучаем детей и взрослых разговорному английскому языку по уникальной методике ESL (Английский, как второй родной язык).
Большинство наших клиентов ранее учили язык - но так и не могут говорить и понимать!
Люди обучаются около 10 лет в школе, 3-5 лет в институте, много лет на курсах или с репетитором. Не странно ли это - потратить 15-20 лет и так и не овладеть языком?
К нам приходят с такими проблемами:
- Не могу свободно говорить.
- Не понимаю английскую речь и песни.
- Не умею читать и писать.
- Говорю, но медленно или неправильно.
- У меня неправильное произношение. -
- В голове каша из грамматики и артиклей.
Приходите к нам на бесплатный ознакомительный урок и узнайте лично, как справиться с этими проблемами!
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс
|8 ч.
|2000 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Челябинск, undefined, метро неизвестно, ул. Косарева, 71
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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