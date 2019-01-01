The English Club

Дата основания

1991 г.

Минимальная стоимость

4850 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

233 ₽/ак.час

Южно-Уральский Экзаменационный Центр был открыт на базе образовательной компании «Английский клуб» в 2008 году с целью приёма международных экзаменов по английскому языку.

Мы официальные представители Сambrige English Language Assesment (Великобритания). Кембриджский Экзаменационный Синдикат предлагает одну из лучших в мире экзаменационных систем как для изучающих английский язык, так и для преподавателей.

Со времени своего открытия мы также являемся партнёром международного экзаменационного центра IELTS Students International и обладаем правом администрировать экзамен IELTS в Челябинске.

В нашем экзаменационном центре вы можете пройти подготовку и сдать международные экзамены по английскому языку.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Подготовка к международным экзаменам 24 ч. 4850 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Челябинск, undefined, метро неизвестно, ул.Энтузиастов, 11/2, офис 310 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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