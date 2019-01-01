Южно-Уральский Экзаменационный Центр был открыт на базе образовательной компании «Английский клуб» в 2008 году с целью приёма международных экзаменов по английскому языку.

Мы официальные представители Сambrige English Language Assesment (Великобритания). Кембриджский Экзаменационный Синдикат предлагает одну из лучших в мире экзаменационных систем как для изучающих английский язык, так и для преподавателей.

Со времени своего открытия мы также являемся партнёром международного экзаменационного центра IELTS Students International и обладаем правом администрировать экзамен IELTS в Челябинске.

В нашем экзаменационном центре вы можете пройти подготовку и сдать международные экзамены по английскому языку.