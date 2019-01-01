Дата основания
1991 г.
Минимальная стоимость
4850 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
233 ₽/ак.час
Южно-Уральский Экзаменационный Центр был открыт на базе образовательной компании «Английский клуб» в 2008 году с целью приёма международных экзаменов по английскому языку.
Мы официальные представители Сambrige English Language Assesment (Великобритания). Кембриджский Экзаменационный Синдикат предлагает одну из лучших в мире экзаменационных систем как для изучающих английский язык, так и для преподавателей.
Со времени своего открытия мы также являемся партнёром международного экзаменационного центра IELTS Students International и обладаем правом администрировать экзамен IELTS в Челябинске.
В нашем экзаменационном центре вы можете пройти подготовку и сдать международные экзамены по английскому языку.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Подготовка к международным экзаменам
|24 ч.
|4850 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Челябинск, undefined, метро неизвестно, ул.Энтузиастов, 11/2, офис 310
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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