WHAT’S UP

Дата основания

2013 г.

Минимальная стоимость

2100 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

190 ₽/ак.час

What’s Up American Club – это уникальная и единственная компания, которая предлагает изучение американского английского языка. Большая часть англоговорящего населения планеты говорит именно на этом варианте и поэтому изучение American English становится актуальным и востребованным в наше время.

Высококвалифицированные преподаватели, постоянно проходящие дополнительное обучение и стремящиеся к еще более впечатляющим результатам.

Современные методики преподавания и актуальные учебные материалы являются базой для успешного обучения языку. Квалифицированные преподаватели и увлекательная подача материала представляют собой неотъемлемую часть учебного процесса. Учебный процесс в American Club предполагает непринужденную обстановку, постоянную поддержку и выход за рамки учебной аудитории. Систематическое общение с носителями языка позволяет применить свои навыки живого общения и проверить полученные знания, тем самым преодолев любые языковые барьеры.

Индивидуальный подход и заинтересованность в успехе каждого клиента доказывают тот факт, что компания What’s Up American Club работает на результат. Для нас важно, чтобы знания, полученные на занятиях, работали и были полезны не только в рамках школьной программы, но и были использованы в профессиональной карьере, путешествиях и современной жизни.

Внимательное и доброжелательное отношение к Вам, индивидуальный подход и тщательный, высокопрофессиональный учет именно Ваших потребностей, особенностей и потенциала.

Обучение Вас и Ваших детей по новейшим учебниками с применением современных методов обучения, признанных в профессиональной среде и доказавших на практике свою состоятельность.

Мы всегда открыты к диалогу с Вами, уважаемые родители. Все Ваши вопросы, замечания и пожелания всегда учитываются в нашей практической работе, во многом определяя наши усилия по ее совершенствованию. Так что будем рады каждому проявлению конструктивного диалога, чуткой и четкой обратной связи.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 8 ч. 2100 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Челябинск, Комсомольский проспект, 82а не указано Записаться на урок

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